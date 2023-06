Shock en la realeza: Príncipe Harry podría ser admitido en la familia otra vez con esta condición

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- En 2020 la decisión que tomaron los Duques de Sussex, es decir el Príncipe Harry y su esposa, la exactriz Meghan Markle de renunciar a ser miembros activos de la corona real británica, desató un fuerte conflicto, pues mientras la pareja denunció actos de racismo en contra de la protagonista de la serie Suits, después los miembros reales reaccionaron con desprecio a los actos de ambos al conceder una entrevista con la periodista Oprah Winfrey y con ello, la salida de un documental en Netflix más un polémico libro con las memorias del hijo del rey Carlos III. Pese a ello, el príncipe podría recibir el perdón solo con esta condición.

El hijo mejor del Rey Carlos III y la finada Princesa de Gales, Lady Diana, se acaba de convertir en el primer miembro de la realeza en declarar ante una corte en Reino Unido en 100 años, ya que basta recordar, hay un juicio en contra del periódico The Mirror al que el royal señaló por escribir "con los dedos manchados de sangre" en referencia al acoso al que se expuso a su madre y a él cuando fue menor de edad. Si bien fue su primer visita a Inglaterra tras la coronación de su padre, este viaje no fue del todo agradable pues no contaba con un sitio oficial para su estadía.

Con toda esta polémica aunada a que además un tribunal en Estados Unidos debate si la visa americana del príncipe se mantiene o es revocada, ahora expertos reales aseguraron que Harry sería bienvenido de nueva cuenta a la familia pero solo él, es decir, Meghan Markle quedaría fuera de este perdón. En tanto, los príncipes Archie y Lilibet también serían bienvenidos especialmente cuando el rey Carlos III les otorgó a ambos los títulos de Su Majestad.

Creo que Harry, sin Meghan, sería perdonado y bienvenido de nuevo al redil real en la plenitud de los tiempos", explicó Jennie Bond, experta real.

Harry y Meghan se casaron en 2018 en Londres, convirtiendo a ambos en miembros activos de la corona. Incluso, la entonces Reina Isabel II les obsequió una mansión de la cual fueron recientemente expulsados, dejándolos sin la posibilidad de tener un sito al cual llegar en caso de visitar Inglaterra. Esta propiedad le fue entregada al Príncipe Andrés, hermano menor del actual rey, quien consideró un descenso en su vida el ocupar la casa que alguna vez fuera de su sobrino.

Pese a este escándalo, se ha hecho énfasis en que el Rey Carlos III y la familia real en general aceptarían de vuelta a Harry al haber una "buena voluntad" de parte de ellos para el royal quien expuso cosas delicadas en su libro de memorias titulado 'Spare', mismo donde también involucró roces no solo con el príncipe William, sino también con Kate Middleton, ambos Príncipes de Gales y actuales herederos al trono británico.

Él podría recuperar el terreno que ha perdido y con el tiempo y ser bienvenido de nuevo. Pero no creo que esté en ningún lugar en el horizonte", señaló la experta.

Antes de las palabras de la experta real, medios británicos expusieron que la Princesa Ana, hermana del rey Carlos III y tía de Harry, era una de las más afectadas por el actuar del hijo menor de Lady Diana, pues a diferencia de otros miembros de la realeza, ella mostró favoritismo para con el príncipe durante toda su vida y por ello, le dolía mucho que actuara así en contra de la familia real. Sin embargo, podría ser perdonado y recibido de vuelta a convivir con todos ellos pero solo si hace a un lado de estos nuevos beneficios a su esposa, por la que renunció y hasta se mudó en primera instancia.

Él regresará al Reino Unido y creo que su padre, el Rey, y su hermano, el Príncipe de Gales, ambos regresarán. saludarlo de regreso al país con los brazos abiertos", concluyó la experta.

