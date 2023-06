Shock en el rock mexicano: Lydia Cacho denuncia a miembro de Caifanes por intento de asesinato

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una de las agrupaciones de rock en español más populares en México, Latinoamérica y algunas ciudades del mundo es Caifanes, la cual tras 17 años de ausencia, regresó a los escenarios en 2011 con su alineación original para ofrecer una serie de conciertos por varias parte del país y del mundo. Si bien la banda sigue ofreciendo presentaciones, ya lo hace con solo tres de sus miembros originales pues de nueva cuenta, los roces llevados al quiebre de la banda; no obstante, esto no ha evitado que la polémica persiga a uno de sus exmiembros quien actualmente es señalado por intento de asesinato contra su propia esposa. Nos referimos a Alejandro Marcovich.

El guitarrista de 63 años de edad, de origen argentino y radicado en México desde hace más de cinco décadas, anunció hace varios meses que padecía cáncer de próstata, lo que llevó a los fanáticos de Caifanes a desearle una pronta recuperación y hasta sugerirle reunirse de nueva cuenta con la agrupación como una forma de terapia; no obstante, esto no fue posible ya que dijo, los constantes roces con Saúl Hernández, líder de la banda, harían imposible un reencuentro. Ahora, la polémica lo hallado a ser señalo por racismo, violencia familiar y hasta amenazas de muerte en contra de su propia familia y ya no solo contra los miembros de la banda que lo volvió famoso.

Lydia Cacho, una periodista mexicana que ha ganado renombre por las investigaciones que han forjado su carrera, publicó en su columna para el portal Opinión 51 que el guitarrista actualmente se encuentra internado en un hospital en la capital mexicana, sitio donde su hija se encarga de cuidarlo a pesar de lo que la familia de éste tuvo que atravesar en el pasado pues argumentó, el músico trató de ahorcar a su hija e incluso, asesinar a su esposa quienes por años tuvieron que guardar silencio debido al miedo que le tienen.

"Si un hombre está hospitalizado por cáncer de próstata ¿le perdonarías que haya intentado ahorcar a su hija? A este hombre nacido en Argentina en 1960 que se volvió famoso como cofundador de bandas musicales ¿le perdonarías que haya intentado matar a su esposa y la haya tirado desnuda a la calle para darle una lección? ¿le perdonarías que haya ejercido tal violencia contra su hijo que creció aterrado de que papá volviese a casa?", dice la publicación.

La comunicadora asegura que conoce a Marcovich desde hace dos décadas debido a que en varias ocasiones fue invitada a los camerinos de Caifanes durante sus presentaciones. Durante ese tiempo, pudo conocer al famoso e incluso, dar con el testimonio de una joven quien argumentó haber sido víctima de acoso de parte del guitarrista, lo que la llevó a denunciar todos estos casos y sobre todo, los relacionados directamente contra su familia quienes hoy lo cuidan al interior del Hospital de Canerología de la CDMX.

Co el fin de justificar lo expuesto en su columna, Cacho resalta que en 2014 la esposa de Marcovich identificada como Gaby, se separó de este y hasta llegó a denunciarlo de manera oficial ante las autoridades capitalinas. No obstante, el famoso se amparo para evitar ser detenido. Si los hechos se conocen hasta hoy, se debe a que la familia del exmiembro de Caifanes fue citada a declarar para darle continuidad al caso donde se presentarán grabaciones y evidencias de la violencia que por años tuvieron que soportar.

El victimario famoso juega a ser la víctima y habría que preguntarse el papel que juega la fama para que un agresor como él siga protegido por sus fans", dice la publicación.

El expediente en contra de Alejandro Marcovich señala que en una ocasión el músico tomó un palo para escoba y comenzó a romper todo lo que había a su paso, al tiempo que atacó a su hija de nombre Bela a quien le causó un severo daño en la clavícula. Medicina legal expuso que de no haber sido atendida a tiempo y sobre todo evitar los golpes de Alejandro Marcovich, la lesión puso terminar en una fractura. Por estos antecedentes, la familia obtuvo una orden de alejamiento que hoy no es aplicada ya que la hija de éste es quien según la periodista, lo cuida al interior del nosocomio donde recibe tratamiento contra el cáncer de próstata que le fue detectado.

Ahora Marcovich ha amenazado a su hijo, diciéndole que si no van a cuidarlo mientras se le aplica la radioterapia se suicidará, y sobre la conciencia de sus hijos caerá su muerte".

Hasta ahora, Alejandro Marcovch quien es muy activo en la red social Twitter, no se ha referido por la columna de Lydia Cacho donde lo señala por violencia doméstica e intento de asesinato. El músico se ha enfocado en defender su trabajo mientras fue parte de Caifanes y hasta ha arremetido en contra de la manager de la banda, Marusa Reyes a quien le recordó haberlo mandado sacar a golpes del Foro Sol durante un Vive Latino, situación por la que ésta le exigió presentar el reporte de Medicina Legal que aparentemente no existe.

