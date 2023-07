Shock en Televisa: Jorge Losa dice si Ferka se metió en su relación y así habla sobre hijo de Estrada

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta en Televisa acaban de quedar en completo shock, debido a que el famoso actor de novelas y deportista, Jorge Losa, una vez más volvió a dar de que hablar por su romance con Ferka, revelando si es que la famosa actriz y reconocida presentadora, se metió en su relación con una conductora de Cuéntamelo Ya! Al Fin, además de hablar por primera vez de su relación con el hijo de ella al lado de Christian Estrada.

Como se sabe, desde hace varios meses, casi un año, comenzaron los rumores de un romance entre Losa y la actriz después de ver su gran química en Las Estrellas Bailan en Hoy, además de que poco después del fin del reality fueron captados juntos en una fiesta con amigos, sin embargo, ambos negaron que hubiera más allá de una amistad y de ser compañeros de trabajo en la mencionada emisión.

Pero, después de tantos meses de rumores de un romance con Losa y de María Fernanda Quiroz, y que ellos estuvieran negándolos por completo, en el interior del afamado reality show, ambos demostraron que sí hay más que una amistad, pues se confesaron que se gustaban e incluso comenzaron a tener mayores interacciones románticas, dando paso una vez más a los rumores de que Jorge le habría sido infiel a Mayte Carranco, su exnovia, con Ferka.

Pero ahora, mientras que él famoso deportista estaba en la suite hablando con el polémico político y reconocido actor de novelas, Sergio Mayer, Losa dejó muy en claro que no hubo infidelidad y que Ferka no se metió en su relación, asegurando que él la vio como mujer hasta que llegó el mes de diciembre, que fue cuando empezaron a tener esa conexión, ir juntos a eventos y ya intentarlo un poco por el lado romántico y no tanto de amistad.

Pero, lo que sin duda se robó el momento de confesiones fue cuando el exintegrante de Guerreros 2020 afirmó que él tiene una gran relación con Leonel Estrada Quiroz, el único hijo de Ferka con Christian, señalando que era un niño maravilloso y muy inteligente, que le encantaba pasar el tiempo con él y que él niño parecía que lo quería, pues juegan juntos fútbol y diferentes de los juegos que él mismo pedía, mientras se le iluminaba el rostro.

???Pero, al parecer, pese a que el niño se llevaría maravillosamente y se quieran mucho, él trató de mantener las distancias del menor para no dejar que se encariñé más y si pasa algo el menor no sufra esa perdida tan fuertemente, recalcando que ha ido lento precisamente por Leonel y para la paz del menor, conmoviendo así a sus millones de seguidores que expresaron que era un gran hombre.

