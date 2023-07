Nueva York, Estados Unidos.- A poco más de 2 semanas de que Madonna fuera hospitalizada de emergencia, debido al shock séptico agudo con que fue diagnósticada, después de que fuera encontrada inconsciente en su casa de Nueva York, la 'Reina del pop' habló por primera vez de su estado de salud y se disculpó con aquellas personas que compraron boletos para el 'The Celebration Tour' pues tendrá que esperar un poco más antes de volver a los escenarios.

Gracias por su energía positiva, ocaciones y palabras de sanación y aliento. He sentido tu amor. Mi primer pensamiento cuando me desperté en el hospital fueron mis hijos; mi segundo pensamiento fue que no quería decepcionar a nadie que comprara boletos para mi gira, tampoco quería defraudar a las personas que trabajaron incansablemente conmigo durante los últimos meses para crear mi show. Odio decepcionar a alguien", se sinceró en redes sociales.