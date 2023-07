Ciudad de México.- Como algunos recordarán, la familia Guzmán Pinal ha estado envuelta en el escándalo desde que Luis Enrique Guzmán lanzó un comunicado en el que denunciaba que su unigénito, en realidad no era su hijo, conclusión a la que llegó después de hacerse una prueba de ADN. Según lo dicho por el productor musical, habría comenzado un proceso legal para dejar de hacerse responsable del infante.

Esta declaración causó una gran controversia, porque por un lado, la madre del menor, Mayela Laguna no ha dejado de sostener que el pequeño es hijo de Luis Enrique, así como también se mostró abierta a permitir que se le haga una segunda prueba al niño, aunque ésta sería de sangre. Por otro lado, la noticia habría sido tomada muy a mal por Silvia Pinal, quien incluso habría tenido una recaída de salud tras conocer la verdad.

Recientemente, Mayela dio nuevas declaraciones para el medio TV y Novelas donde hundió al hijo de Enrique Guzmán, ya que, a lo largo de este tiempo, el hombre se habría hecho cargo del niño de manera muy limitada. Según información de Laguna, el hermano de Alejandra Guzmán únicamente se encarga de pagar la escuela y de algunos gastos mínimos, por lo que ambos habrían vivido de forme limitada.

"No sólo desde la prueba; él paga lo de la escuela y a veces algunos gastos que tenemos, pero a mí en lo personal nunca me ha dado un centavo. Tengo un departamento que ni siquiera tiene muebles".

Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán junto a su hijo

Mayela llegó a insinuar que desconoce las razones exactas por las que Luis Enrique habría dejado de hacerse cargo del menor de buenas primeras, aunque insinuó que, posiblemente todo este relacionado a un tema con la herencia de Silvia Pinal, pero esto no estaría completamente confirmado. Por otro lado, la fotógrafa mencionó que sentía un profundo cariño y respeto por la diva de oro, por lo que evitaba tocar el tema de la famosa actriz de María Isabel.

En dicha entrevista, Mayela fue cuestionada sobre si era cierto que ella y Luis Enrique mantenían una relación abierta, a lo que ella respondió que no, aunque el hijo de Enrique Guzmán sí llegó a engañarla con otras mujeres varias veces, lo la llevó a creer que su relación era "tóxica", también relató que nunca quiso manejar un noviazgo abierto con el productor musical, por lo que la teoría de que el medio hermano de Sylvia Pasquel le habría hecho la prueba de ADN a su hijo por una infidelidad no sería válida.

Mayela Laguna hunde a Luis Enrique Guzmán

Finalmente, Laguna relató que luego de que Luis Enrique lanzó el comunicado dejó de acudir a trabajar a la pizzería de su exesposo, aunque no descartó que esta decisión le fue difícil de tomar ya que de este negocio obtenía dinero para poder mantener a su pequeño y porque había llegado a generar cierto cariño hacia sus clientes; sin embargo, destacó que prefería conservar su "dignidad", por lo que no volvería a este lugar.

"Tengo dignidad y obviamente ya no regresé a la pizzería. El solamente me lo prestaba para trabajar y mantener a mi hijo; trabajé mucho y le eché muchas ganas a ese lugar, lo saque adelante. Obvio, extraño a mis clientes, pero después del comunicado lanzado por Luis Enrique no iba a regresar. Ahorita hago corrección de estilo para algunos amigos; a mi propio abogado le pido redactar cosas. La gente que me quiere me ha estado apoyando. Puedo hacer ropa y estoy pensando en sacar algo para mostrar mi trabajo. Voy poco a poquito."