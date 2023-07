"Es un cucaracho": Flor Rubio humilla a galán de Televisa en vivo de 'Venga la Alegría' por esto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la reconocida y muy polémica presentadora, Flor Rubio, recientemente en pleno programa en vivo de Venga la Alegría, señalando que sí era "un cucaracho", no perdió oportunidad y humilló sin piedad al reconocido galán de la empresa San Ángel, Arturo Carmona, acusándolo de ser un auténtico "cucaracho" por este importante motivo que sorprendió a todos.

Como se sabe, hace varios años que el famoso expresentador del programa Hoy y Aracely Arámbula tuvieron un romance bastante estable en el que se dijo que él estuvo completamente enamorado de la famosa actriz, además de que ambos han confirmado que también se llevó de maravilla con los dos hijos que ella tuvo de su relación anterior con el famoso y conocido cantante, Luis Miguel, pese a que fueron bastante discretos y poco se supo al respecto.

Es precisamente por esta historia que la prensa de TV Azteca al toparse con Carmona a la saliera de la empresa San Ángel, no dudaron en cuestionarle con respecto a lo que dijo sobre que 'Luismi' sería su "Rey Cucaracho" durante un concierto, algo a lo que dijo que no podía decir absolutamente nada, debido a que no sabía en qué concepto lo dijo, si fue para el cantante en realidad, destacando que solo ella sabía su sentir y el por qué lo dijo.

Ante esto, le cuestionaron si él considera que fue un Cucaracho en la vida de la actriz de Alborada, a lo que este aseguró que no era así, que no piensa en él mismo como un Cucaracho en la vida de la expresentadora de MasterChef México, siendo muy contundente al momento de señalar que él no considera que haya Sido de esa forma con cualquiera de sus exparejas, aunque mencionó que entiende que hay clasificaciones dependiendo de su versión y si visto de las cosas

Tras este hecho, el famoso conductor, Ricardo Casares, señaló que Arturo era un caballero que jamás se expresa para nada mal de sus antiguas parejas, sino que por el momento solo se enfoca en él mismo y en buscar la manera de día con día y no más trata de mejorar como profesional, como padre y por supuesto en todo el ámbito del romance, mientras que Flor aseguró todo lo contrario.

Esto debido a que Rubio mencionó que aunque todas había demostrado ser un caballero, eso no pasó con el tema de la famosa presentado parecido al que tuvo con la reconocida presentadora, 'La Bebeshita', asegurando que con ella fue así, señalando que con eso de haberla negado ante todos se ganaba ese título con ganas.

Fuente: Tribuna del Yaqui