Escándalo en la farándula: Actriz de 'Zoey 101' señala a Jonah Hill por acoso; era menor de edad

Los Ángeles, California.- La televisión estadounidense ha tenido proyectos importantes que trascienden no solo fronteras, sino que además se quedan en el corazón del público al grado de que, pese al paso del tiempo, se les busca dar continuidad a modo de primor a los televidentes saber qué fue de sus personajes. Sin embargo, a veces olvidamos que los actores que les dan vida a estos nombres ficticios atraviesan por episodios turbulentos que les cuesta trabajo ventilar, como es el caso de esta famosa quien trascendió en la industria gracias a su papel en Zoe 101 y quien hoy señala al actor de Hollywood, Jonah Hill de haberla acosado y agredido sexualmente.

El actor de actualmente 39 años de edad, ha trascendido en la industria gracias a haber participado en cintas como Super Cool, El lobo de Wall Street, Amigos de armas o Comando especial. Si bien desde hace varios días ha llamado la atención por su radical cambio de imagen, ahora su nombre está en tendencia debido a que la actriz Alexa Nikolas aseguró que cuando ella tenía apenas 16 años de edad, el famoso, de entonces 24, la había violentado de la manera antes descrita.

El actor Jonah Hill es señalado por acoso.

De acuerdo con lo expuesto por la exestrella infantil de Nickelodeon, el famoso la besó sin que ella le diera consentimiento, suceso que expuso a través de un hilo en la red social Twitter y el cual le valió varios comentarios de apoyo de internautas y activistas que celebraron que, pese al tiempo transcurrido, ella haya roto el silencio y exhiba de esta manera a su acosador. La famosa de 31 años de edad en la actualidad, explicó además que todo sucedió cuando se llevó a cabo una fiesta organizada por Justin Long donde ambos coincidieron e incluso, el famoso le invitó un cigarrillo.

Jonah Hill no me dio el cigarro lo que pensé que era raro y luego mientras caminábamos de regreso a la puerta se lo pedí y él no dijo nada sino que me azotó contra la puerta y metió su lengua en mi garganta (…) estaba tan horrorizada que le empujé y corrí dentro", escribió.

Alexa Nikolas durante su paso por 'Zoey 101'

Cabe destacar que la famosa expuso os hechos desde el pasado 8 de julio del presente año; sin embargo, hasta ahora han trascendido especialmente porque los abogados del actor aseguraron que lo que Alexa Nikolas expone es una mentira, por lo que con esta postura, el famoso habría negado los hechos que hasta ahora, no se sabe si son investigados por las autoridades o si bien, serán motivo para que la actriz ponga en marcha algún tipo de demanda en contra del histrión.

Era una niña, así que obviamente me sentí asustada y enfadada, tristemente, no era la primera vez que me agredían u objetivaban cuando era niña", remató la famosa.

No habrá cargos

Luego de la polémica en torno al relato de la exactriz de Zoey 101, la famosa quien también se ha manifestado como activista en contra de los denominados 'depredadores sexuales', aseguró que haber expuesto lo que sucedió en el pasado en las redes sociales no sería motivo para prensa cargos en contra del actor, especialmente porque cuando todo ocurrió, nadie había que ella estaba en dicha fiesta debido a que era una menor de edad. No obstante, si exponía los hechos era para secundar las declaraciones de Sarah Brady, expareja de Hill quien aseguró que el actor la maltrataba con frecuencia.

Alexa Nikolas en la actualidad.

Alexa Nikolas se sabe, participó solo en una temporada de la serie protagonizada por Jamie Lynn Spears, hermana de la cantante y bailarina Britney Spears con la que ya había expuesto haber tenido diferencias durante los rodajes. Tras su salida de este proyecto que está por regresar a la pantalla chica, participó en las series de televisión Hidden Hills, The Suite Life of Zack and Cody y The Walking Dead aunque con péleles secundarios. En redes sociales ha compartido su día a día no solo como activista sino también como madre pues en 2020 tuvo un hijo con el músico canadiense, Michael Gray.

