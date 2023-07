Hijo menor de Mariana Levy revela que hay un actor que lo ha apoyado más que su padre 'El Pirru'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- José Emilio Fernández Levy, hijo menor de la fallecida Mariana Levy, reveló este martes el distanciamiento que existe entre él y su padre, José María Fernández 'El Pirru', luego de que este último se enteró que enfrentaba una orden de desalojo que lo obligó a dejar la casa de Cuernavaca, Morelos, que la actriz heredó a sus hijos y en la que vivió varios años sin pagar mantenimiento y servicios, cuyo adeudo ronda actualmente en 1 millón 200 mil pesos.

"Al momento de que se fue de la casa, se llevó todos los muebles, se llevó todo. Le tomó las fotos a la casa vacía y eso lo fue a presentar al juzgado como prueba de que ya había desalojado la propiedad", dijo el joven. Asimismo, con todas sus letras, José Emilio dice 'no' a reconciliarse con su padre: "Me duele mucho decir que mi papá no me hace bien, me duele en el corazón, pero vas creciendo y te vas dando cuenta de las cosas".

En una situación precaria, Emilio se quedó a vivir en dicha vivienda y hoy está tratando de sacar adelante la sucesión testamentaria de su madre, junto con sus hermanas Paula y María. Pero, en entrevista para el programa Ventaneando, el joven de 19 años señaló que ahora hay una personas de las que ha recibido ayuda incondicional y se trata nada menos que del padre de María, Ariel López Padilla y su esposa Paulina Mancilla.

Debido a que tanto él como sus consanguíneas no han podido recibir la herencia que les dejó Mariana Levy, ahora el joven agradeció públicamente a Ariel López , por brindarle la mano cuando más lo necesita: "Él se ha portado de 10 conmigo, me han ayudado en todo, su esposa me invita a comer a casa, voy y lavo mi ropa ahí, estoy con… pues mis hermanitos, o sea, son los hermanos de María, pero yo los considero como mis hermanitos, me caen muy bien, juego con ellos".

Al ser cuestionado sobre si alguna vez pensó que el actor le ayudaría, Fernández dijo: "Nunca, nunca me imaginé que fuéramos a tener una relación, me di cuenta de que es alguien que realmente sí me quiere y que me apoya sin importar qué y se lo agradezco con todo el corazón". Sobre cómo surgió el acercamiento con los padres de su hermana mayor, José Emilio explicó:

Yo busqué a su esposa, le pregunté que si podía ir a lavar ropa a su casa y me dijo que sí, que encantado, y ya después me preguntaron el porqué, les comenté lo que había pasado y se quedaron boquiabiertos y dijo 'te ayudamos en lo que podamos', y siempre lo han hecho", narró.

Tras confirmar que la orden de aprehensión contra su padre José María Fernández “El Pirru” quedó inactiva al irse de su casa, el joven confesó: "Me duele mucho decir que mi papá no me hace bien, me duele en el corazón, pero vas creciendo y te vas dando cuenta de las cosas". Por último, Emilio le deseó toda la suerte del mundo a su medio hermano, José María Fernández Ugalde, quien decidió dejar a su mamá, Ana Bárbara, en Los Ángeles, para irse a vivir con su papá.

Desconozco el motivo, no sé por qué, pero le deseo lo mejor del mundo a mi querido hermano, espero que tenga una buena relación con mi papá, que siempre se lleven bien, y que lo pase lo mejor posible", concluyó.

