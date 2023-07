Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Hace algunos días, el afamado actor, Robert De Niro se volvió noticia después de convertirse en padre por séptima vez, tras el nacimiento de su hija, Gia Virginia Chen-De Niro; si bien esta premisa era bastante feliz y podía marcar un nuevo inicio en vida del famoso, tan solo unas semanas después se supo que su nieto había perdido la vida de manera inesperada.

Y aunque este tema es bastante delicado, la realidad es que el actor de El becario, se encontraba viviendo su propio drama personal, después de que su novia, Tifanny Chen fuera diagnosticada por parálisis de Bell, precisamente el día en el que estaba por dar a luz a su pequeña hija. Según declaraciones de la maestra de artes marciales y box, para CBS Mornings, desde tiempo atrás comenzaba a sentir los primeros síntomas.

Robert De Niro ayuda a bajar a Tifanny Chen durante los últimos meses de su embarazo

Tifanny mencionó que todo comenzó con una extraña sensación en la lengua, la cual describió como una especie de "hormigueo"; después de esto, la mujer sintió extrañeza en su rostro, aunque esto no sabía cómo describirlo. La fémina estuvo así durante un tiempo, hasta que los signos comenzaron a afectarle más, puesto no podía hacer actividades básicas como comer, ya que no podía dirigir el "tenedor" hacia su "boca", también notó que tenía dificultad para hablar. Las cosas se pusieron aún peores cuando dio a luz, ya que, en aquella ocasión perdió toda la movilidad de su rostro; aunque afortunadamente, se encuentra mejor.

¿Qué es la parálisis de Bell?

La parálisis de Bell es una alteración del nervio facial que provoca debilidad en los músculos de un lado de la cara. El nervio facial es el que controla las expresiones en el rostro, el cierre del ojo, el sentido del gusto y la producción de lágrimas y saliva. Cuando este nervio se inflama o se comprime, puede afectar a su funcionamiento y causar la caída de un lado de la cara. Suele aparecer de forma repentina y puede durar desde unas semanas hasta varios meses. En la mayoría de los casos, la recuperación es completa o casi completa.

Algunas personas pueden tener secuelas permanentes, como asimetría facial, espasmos musculares o lagrimeo excesivo. No se conoce con exactitud la causa de la parálisis de Bell, pero se cree que está relacionada con una infección viral. Algunos de los virus que se han asociado con esta afección son el herpes simple, el herpes zóster, el Epstein-Barr, el citomegalovirus y el virus de Coxsackie. También pueden influir otros factores de riesgo, como la diabetes, el embarazo, el estrés o la exposición al frío.

Los síntomas más comunes de la parálisis de Bell son:

Debilidad para mover o parálisis de un lado de la cara, que puede variar desde leve hasta total.

Problemas para cerrar el ojo del lado afectado, lo que puede provocar sequedad , irritación o infección .

, o . Dificultad para sonreír , fruncir el ceño o hacer otras expresiones faciales.

, o hacer otras expresiones faciales. Babeo por la falta de control de los músculos de la boca.

de la boca. Pérdida o alteración del sentido del gusto en la parte anterior de la lengua.

Dolor en el oído, la mandíbula o detrás de la oreja del lado afectado.

Aumento o disminución de la sensibilidad al sonido en el lado afectado.

Dolor de cabeza, fiebre o malestar general.

