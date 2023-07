Comparta este artículo

Madrid, España.- Como ya todos saben, Gerard Piqué y Shakira se separaron, no sin antes firmar un acuerdo en el que se estipularían los términos en los que quedarían la custodia de sus dos hijos, Sasha y Milan. En este documento, la cantante de No me acuerdo de olvidarte dejó una cláusula en la que especulaba que sus niños no deben convivir bajo ningún concepto con la nueva novia del atleta, Clara Chía.

Si bien, Piqué firmó el documento, en más de una ocasión se ha filtrado que el exfutbolista no está de acuerdo con los términos y condiciones, incluso se sabe que le ha robado a Shakira para que los niños puedan ir a ciertos eventos en los que también está Clara, como es el caso de la boda de su hermano, Marc Piqué, a lo que la originaria de Barranquilla se ha negado. Esto ya habría comenzado a traerle problemas al líder de Kings League.

Primeras fotografías filtradas de Piqué y Clara Chía

De acuerdo con información de Europa Press, los menores llevan aproximadamente 9 días con su padre, por lo que exjugador del Barcelona habría optado por alejarse de los reflectores para pasar tiempo con sus hijos, el problema es que en esta semana y media no ha podido estar con Clara, así que el también empresario ha tenido que hacerse el tiempo para poder ir a ver a su joven novia, aunque se traten de visitar relámpago.

El medio europeo logró captar un video en el que se aprecia a Gerard dejando a sus hijos con su madre, Montserrat Bernabéu, a quien le habría estado dando instrucciones, probablemente, sobre el cuidado de los niños. Según información del mismo portal, Piqué habría tenido pactada una cita con Clara en Kosmos, pero al final del día no pudo hacerlo, por lo que tuvo que recurrir a dejar a sus niños con la abuelita.

Piqué tendría que hacerse tiempo para salir con Clara Chía

Esta noticia trasciende cuando en redes sociales circula la teoría de que Clara Chía estaría pensando en dejar de una vez por todas a Piqué. Esta premisa comenzó a ser manejada por algunos internautas quienes comenzaron a notar que la modelo ya no se comportaría de manera cariñosa con exfutbolista. Incluso algunos más llegaron a señalar que la fémina trataría de dejar en ridículo a Piqué al elegirle ropa extravagante para sus presentaciones en vivo.

Mientras todo esto está ocurriendo en Barcelona, Shakira se ha convertido en el centro de atención por ser captada en la semana pasada en Londres, sitio al que habría acudido para presenciar el Gran Premio de Gran Bretaña y apoyar a Lewis Hamilton, con quien horas después se habría marchado para divertirse en un club nocturno. Lo que ayuda a potenciar los rumores de una relación amorosa entre ellos.

