¿Por advertencia de Piqué? Shakira dice que tema con Bizarrap casi no se estrena; "No es negociable"

París, Francia.- Ha pasado más de un año desde que Shakira y Gerard Piqué confirmaron que se separaban de manera definitiva tras 12 años de relación y dos hijos de por medio. Aunque los motivos nunca han sido expuestos de manera oficial, todo indicaba desde el inicio que una infidelidad fue lo que llevó a la pareja a poner punto final. Con el tiempo se supo que en efecto, el exjugador del FC Barcelona había tenido encuentros con varias mujeres entre as que destaca su actual pareja, la joven Clara Chía a quien la colombiana mencionó en el tema que grabó con el argentino Bizarrap (BZRP), canción que por poco no sale a la luz por esta razón.

El tema en cuestión denominado Music Session #53 rompió récord a nivel mundial, tanto que hasta el exjugador de futbol señaló a Shakira por ser responsable de lo que le pasara a su actual novia ya que el público no dejaba de señalarla y claro, eso la llevó a atravesar no solo por el asedio de la prensa, sino también el odio del público. Aunque la colaboración entre la originaria de Barranquilla y el argentino fue por sugerencia del mismo Milán, hijo mayor de la hoy expareja, Shakira confesó que su equipo de trabajo la hizo dudar de si era necesario sacar la canción cuya letra es muy fuerte.

En entrevista con Primer Impacto desde París, la cantante narró que antes de salir la canción de manera oficial, su equipo de trabajo le cuestionó qué tan buena idea era lanzarla, algo por lo que a la vez ella refirió que nunca llegó a pensar que su dolor fuera un himno para todas las mujeres que, de una forma se sintieron identificada con la letra, por lo que fue prudente recordar que en el pasado, le dijeron que no era prudente el estreno más cuando la separación y los temas legales en cuanto a la custodia de sus hijos estaba en boca de todos.

No pensé que iba a ser tan emblemática. Mucha gente alrededor mío y mi equipo me decían: 'No, no vas a sacar esa canción Shakira'", dijo.

Bajo esa tónica, Shakira recordó además que sus amigos más cercanos no podían creer que ella fuera la encargada de la letra del tema con BZRP, tanto que en cuanto ella la compartió con los demás, de inmediato le cuestionaron sobre su juicio y con ello, insistían en que no la estrenara, algo por lo que ella se mantuvo firme bendecir que no era embajadora de la Organización de las Naciones Unida (ONU) o alguna funcionaria pública para tener que mantener cierta imagen, pues su intención como cantante, compositora y mujer, era solo la de manifestar su sentir ante el engaño.

Yo soy una artista y tengo que expresarme", dijo.

Con estas palabras, Shakira simplemente recordó al programa de la cadena de televisión Univisión que ante la dura etapa que tuvo que enfrentar solo recurrió a la música para expresarse, por lo que remató que actualmente y ante el éxito de este tema, le queda claro que la libertad de expresión que manifestó en el exitoso tema simplemente no era un tema que estuviera bajo negociación, por lo que defendió cada palabra que actualmente es de las más coreadas a nivel internacional.

Es que no tengo otra manera de hacerlo. Y esa libertad de expresión no es negociable".

Mientras Shakira defendía su manera de canalizar el dolor en la entrevista estrenada por el programa Primer Impacto, recientemente salieron a la luz imágenes de una supuesta cita que la intérprete de Te felicito tuvo en Londres, ciudad a la cual se dijo, acudió luego de debutar en la Semana de la Moda de París, con el fin de apoyar al corredor de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, personalidad con quien al parecer ha mantenido una serie de citas a modo de averiguar a donde los lleva la relación; sin embargo, lo trascendente es que no fue vista con el piloto, sino con un deportista diferente.

En redes sociales han trascendido imágenes de Shakira en el Novikov Restaurant & Bar, un lujoso restaurante de Londres donde también fue visto el jugador de la NBA, Jimmy Buttler con quien también se le ha relacionado a la fama. Fue el rotativo Dialy Mail el que se encaró de publicar estas fotos donde supuestamente los dos famosos llegaron con 10 minutos de diferencia a modo de evitar atraer la atención de los paparazzis, cosa que evidentemente no funcionó pues de inmediato se especuló que se trató de una cita.

Los dos famosos disfrutaron, según el diario, de una cena acompañada de sushi y coctelería para brindar. Tras una larga estadía, ambos dejaron el sitio al rededor de las 01:00 horas, tiempo local y se dirigieron a puntos diferentes. Aunque no ha habido una confirmación de relación entre Shakira y Hamilton, la prensa especula que la famosa esté disfrutando de su soltería al darse tiempo de reunirse con ambos deportistas a quienes considera amigos y quizá alguno de ellos se convierta en algo más.

