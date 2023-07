Comparta este artículo

Ciudad de México.- La última semana ha estado llena de emociones y sentimientos encontrados en el interior de La Casa de los Famosos México y es que, la concursante preferida de la gran mayoría de televidentes, Wendy Guevara, fue nominada por primera vez en el reality show, lo que ha despertado incertidumbre sobre si la influencer saldrá del concurso para el próximo domingo, 16 de julio.

Si bien, sus fans se aferran a la esperanza de que votando por Wendy, conseguirán que la 'Perdida' continúe en el show, la realidad es que hace unos días Niurka reveló un poster de la Guelaguetza 2023 del estado de Oaxaca, donde anuncian que Wendy estará presente. Dicho festival se celebrará este 17 de julio hasta el 24, por lo que si Guevara sale expulsada, tal y como se cree, podría estar a tiempo en el espectáculo que esta entidad está ofreciendo.

Aunque la agencia que maneja a Wendy ya salió a decir que el poster promocional es falso y que la influencer no tiene programado ningún compromiso en las próximas semanas, por su participación en el reality show, lo que causó cierto consuelo entre los fanáticos de Guevara, la realidad es que esto no duro mucho, puesto la propia estrella de Internet ya se habría despedido de sus compañeros del team infierno.

Todo ocurrió en la fiesta del pasado viernes, 14 de julio, justo antes de que Wendy protagonizara aquella terrible pelea con Apio Quijano, cuando la 'Perdida' decidió hacer un brindis en nombre de todos sus compañeros, así como también les dedicó un conmovedor mensaje en el que reveló que, para ella, estar en La Casa de los Famosos México ha sido una experiencia increíble, porque jamás creyó poder estar en un proyecto de semejante magnitud.

"Como ustedes hablan de 'Big Brother', después cuando pase el tiempo yo voy a hablar de 'La Casa de los Famosos' porque para mí es una experiencia que no mam.... en mi vida, la chica trans que se prostituía en una esquina y que pasó por tantas cosas, jamás pensé estar en la televisión a lado de personalidades tan grandes. Me vale pura riata el premio, si me voy a ir, me voy a ir tranquila."

Luego de este mensaje, varios fanáticos de Wendy Guevara se manifestaron molestos porque cada vez era más evidente que la 'Perdida' está preparando su salida del reality show. Esto mismo provocó que varios de sus fans expresaran su tristeza por la salida de la influencer, ya que, desde su perspectiva, si la famosa salía del programa, ésta se llevaría consigo el alma del espectáculo y ya no valdría la pena verlo.

Cabe señalar que anteriormente, Wendy había llegado a mencionar frente a las cámaras que no creía que ella pudiera ganar el concurso, puesto considera que hay personas a las que no les agradaría por ser trans; también ha manifestado que extraña mucho a su familia y amigos, por lo que varios de sus fans creen que estas ideas habrían nacido por Sergio Mayer y que ella misma es consciente de que no ganará porque habría aceptado un soborno de Televisa para renunciar al triunfo, aunque nada de esto ha sido confirmado y se mantiene en especulaciones.

