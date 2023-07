Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- El pasado mes de enero del presente año, el mundo de la música y el entretenimiento reaccionaron con asombro a la muerte de la cantante Lisa Marie Presley, quien fuera la única hija del famoso cantante Elvis Presley. En aquel entonces se reveló que la famosa tuvo que ser llevada de urgencia a un hospital donde finalmente se confirmó su deceso a consecuencia de un infarto. A meses de los hechos, se reveló la verdadera causa de su deceso.

De acuerdo con la información revelada por la oficina forense perteneciente al condado de Los Ángeles, California, la cantante previo a ser llevada de urgencia un nosocomio a consecuencia del infarto, se había sometido a una cirugía, por lo cual presentó de manera inicial una obstrucción del intestino delgado. La intervención a la que previamente se había sometido es más conocida como bypass gástrico y la cual tiene como finalidad la pérdida de peso de manera rápida debido a que se permite una menor ingesta de alimentos a lo largo del día.

El rotativo USA Today fue el medio que reveló que ésta en realidad fue la verdadera causa que llevó a que la única hija del finado cantante responsable de éxitos como Suspicious Minds, Can't Help Falling in Love o Jailhouse Rock, perdiera la vida a la edad de 54 años. Las complicaciones médicas derivadas de la cirugía con el fin de hacerla lucir más delgada, la llevaron a presentar el infarto por el cual el pasado 12 de enero fue declarada sin vida conmocionando al medio del espectáculo a nivel internacional.

Con base al reporte emitido por la oficina forense de Los Ángeles, la muerte de la cantante sí sucedió por causas naturales pero fue la intervención quirúrgica la que detonó este diagnóstico. Las secuelas que presentó la famosa se entienden más bien como "una afección que es la consecuencia de una enfermedad o lesión previa". Bajo esa tónica se informó que la cirugía no sucedió en el Marco en el que se presentó su deceso sino que ella se había sometido a la misma hace años, sin especificar la fecha exacta.

Del mismo modo, la oficina forense remarcó que Lisa Marie Presley tenía un antecedente de sobremedicación y, en el caso de la fecha cercana a su deceso, esta había olvidado que había tomado su medicina y por ello solía repetir las dosis arriesgando su salud. Con base a los reportes arrojados por el informe de toxicología la cantante mostró niveles terapéuticos relacionados con la ingesta de oxicodona y otros medicamentos en su sangre; no obstante, estos químicos no se consideraron como un factor relevante que contribuyera a su deceso.

Previo a su muerte, Lisa Marie Presley fue una de las invitadas a desfilar en la alfombra roja de la entrega de premios de los Globos de Oro, evento que tuvo lugar en la ciudad Angelina el 10 de enero del presente año. La madre de la cantante identificada como Priscila de actualmente 77 años de edad, lanzó un comunicado dos días después de este relevante evento en donde confirmó que la famosa había perdido la vida tras ser llevada de urgencia a un hospital donde desafortunadamente no se pudo hacer nada para estabilizar su salud.

