Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace unos meses, el medio Chisme No Like publicó una nota en donde revelaban fotografías del interior de la mansión de Thalía en donde presumiblemente, la cantante de Amor a la mexicana no compartía el lecho nupcial con su marido, el magnate de la música, Tommy Mottola, e incluso, llegaron a afirmar que la exTimbiriche habría maltratado a su esposo durante mucho tiempo.

Dicha noticia causó sensación entre los fans de la famosa, sobretodo porque surgió a unas semanas de que otro escándalo explotara en la cara de la cantante mexicana, puesto algunos medios sacaron a la luz que el empresario le habría sido infiel a la famosa con otra famosa, conocida como Leslie Shaw, quien al mismo tiempo sería una gran amiga de la familia Mottola Sodi. Por su parte, la tercera en discordia agito el panal cuando se negó a dar declaraciones al respecto.

A pesar del turbulento año que Thalía y Tommy Mottola han vivido, la realidad es que la pareja se ha negado a dar declaraciones al respecto, por el contrario, la intérprete de Arrasando se ha mantenido trabajando con nuevas producciones musicales y se ha mostrado tan feliz como siempre a través de su cuenta oficial de Instagram, donde regularmente comparte su día a día junto a su familia o reviviendo el pasado con algunos TikToks de sus antiguas novelas.

Thalía y Tommy Mottola se casaron en el año 2000

Recién el pasado viernes, 14 de julio, la protagonista de Marimar y María la del Barrio puso punto final a todas las especulaciones de una presunta ruptura, al compartir una fotografía en la que se aprecia a ella junto a su esposo, abrazándose el uno al otro; al tiempo en el que presumen una gran sonrisa, ¿la razón? Ambos estaban celebrando su aniversario de bodas número 23, algo que podría considerarse como todo un logro tomando en cuenta que en el mundo de la farándula es difícil mantener un matrimonio por más de una década.

Al mismo tiempo, Thalía decidió terminar con todas las creencias que indicaban que ella no sentía nada por Tommy Mottola, al escribirle un conmovedor mensaje en el que dejaba en claro el gran compañero de vida que ha sido durante los últimos 23 años de casados, así como también destacó el excelente padre que ha sido para sus dos hijos, ambos adolescentes ya, Sabrina Sakaë y Matthew Alejandro.

"Feliz cumpleaños a mi hermoso esposo Tommy Mottola te mereces todas las bendiciones, toda la felicidad, todo el amor de este mundo. Dios te bendiga mi amor. Eres una verdadera inspiración, un padre increíble, un compañero increíble y un genio incomparable. Que este año esté lleno de buena salud, sonrisas, abrazos y amor en el nombre de Jesús. ¡Te amo mi amor! ¡Feliz cumpleaños al más hermoso!", declaró Thalía.

Créditos: Instagram @thalia

Pero Thalía no fue la única que decidió expresar el gran amor que siente por Tommy Mottola, ya que, unas horas después, el magnate de la música respondió al mensaje de Thalía con un breve recado en el que dejaba en claro que la afamada celebridad y exactriz de Televisa era el amor de su vida: "Eres el amor y la luz de mi vida. Cada día brillas, brillante, te amo por siempre y para siempre mi hermoso ángel."

Fuentes: Tribuna