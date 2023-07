Se acabó el amor: Sofía Vergara y Joe Manganiello confirman su separación tras 7 años casados

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Sofía Vergara y Joe Manganiello decidieron poner fin a su relación tras 7 años de matrimonio. A A através de un comunicado, dieron la inesperada noticia en la cual aseguran tomaron esta decisión por el bien de ambos y pidieron respeto a su intimidad en estos momentos. El rumor de una separación a empezó a circular desde semanas antes cuando dejaron de aparecer juntos en redes sociales.

Para no crear más especulaciones sobre este tema, los actores enviaron un comunicado al portal de noticias Page Six en el que escribieron lo siguiente: "Hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos. Como dos personas que se aman y se preocupan mucho, pedimos cortésmente que se respete nuestra privacidad en este momento mientras navegamos por esta nueva fase de nuestras vidas", expresaron en el mensaje.

A pesar de que Sofía y Joe habían mantenido la noticia en secreto, los rumores iniciaron tras la fría felicitación que él le escribió a Vergara en Instagram por su cumpleaños, mientras ella vacacionaba en Italia. "Feliz cumpleaños, Sofía", fue el escueto mensaje que escribió el actor estadounidense. Vergara y Manganiello se juntaron en 2014 y se comprometieron 6 meses después. Posteriormente se casaron en 2015, en una boda al que acudieron 400 invitados. Cabe señalar que Sofía y Joe nunca tuvieron hijos juntos.

Sofía Vergara y Joe Manganiello

Cabe recordar que en 2021, Sofía Vergara ganó una nueva batalla legal en la que enfrentaba a su expareja Nick Loeb por los derechos sobre unos embriones congelados , informaron medios estadounidenses. La Corte Superior de Los Ángeles ordenó en aquel entonces que Loeb no hacer uso de esos embriones sin "el consentimiento explícito y por escrito" de la actriz colombiana, detalló el portal Page Six.

Vergara y Loeb decidieron usar el método de fecundación in vitro y congelaron embriones cuando eran pareja. Su relación sentimental comenzó en 2010 y en 2012 se comprometieron, pero en 2014 rompieron y poco después comenzaron unas disputas en los juzgados por los embriones congelados que se alargaron durante varios años.

Vergara sostiene en el caso frente a su ex que una de las dos partes no puede lograr en exclusiva los derechos sobre los embriones sin el consentimiento del otro. "Hay un contrato y él no puede hacer nada", afirmó en una entrevista de 2015. Mientras que Loeb, tras conocer el fallo en su contra, dijo en un comunicado: "Es triste que Sofía, una católica devota, creara intencionalmente bebés para simplemente matarlos".

Fuente: Tribuna