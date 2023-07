Tras superar crisis de salud, 'Brincos Dieras' hace lo impensable en pleno show para ayudar a una niña

Nuevo León, Monterrey.- Hace poco tiempo, el afamado comediante, Roberto Carlo, quien es mejor conocido como el payaso 'Brincos Dieras' paralizó a la farándula después de cancelar dos presentaciones en Estados Unidos debido a que fue hospitalizado de emergencia por problemas de salud. Si bien, surgieron muchas especulaciones sobre lo que le pudo ocurrir a la celebridad, más tarde se supo que, lo que en realidad pasó fue que sufrió un golpe de calor, combinado con cansancio y una infección estomacal.

Hace unos días 'Brincos Dieras' regresó a los escenarios, donde no solo sorprendió por su gran talento, sino también por auxiliar a una pequeña, quien necesitaba una cirugía de médula, por lo que el famoso no lo dudó más e hizo lo impensable, al pedir la ayuda de todos los presentes para que donaran un poco de dinero y de esta manera, pudieran ayudar entre todos a la menor, cosa que lograron al recabar la sorprendente cantidad de 47 mil pesos.

De acuerdo con información del famoso, la cual dio en una entrevista para un canal de YouTube, todo ocurriría recientemente, cuando conoció a la madre de infante, gracias a la prima de su esposa, quien acude al grupo cristiano conocido como Sueños de Playa, el cual busca ayudar a los niños con cáncer en fase terminal a buscar padrinos que los ayuden a conocer el mar. La finalidad es que el patrocinador ayude a pagar cosas como el vuelo del pequeño, entre otras cosas.

Fotografía de 'Brincos Dieras'

El famoso se enteró de que la infante necesitaba una operación de médula cuando se encontraba dando un show en Monterrey, por lo que no lo pensó más y le pidió a sus fans que ayudaran a la mujer, ya que, se percató de que había una gran cantidad de personas en el sitio y consideró que podrían juntar una gran cantidad. El payaso le preguntó a la mujer qué cuánto dinero requerían para la operación de la niña, a lo que ella respondió que necesitaban 40 mil pesos.

"Hace poquito nos pasó el caso de una niña que ocupaba una operación en la médula, yo iba a estar en Monterrey y se me prendió el foco, dije 'son más de 300 gentes'. Invité a la señora y a los que quisieran tomarse una foto conmigo, la cual no cobro, que le cooperen algo a ella (...) (Le pregunté) 'Cuánto ocupa, madre?' (ella me dijo) Pues la operación vale 40 mil pesos. Por arte de magia un hombre saco 500 dólares, otros 500 pesos, y así fue un milagro en 5 minutos, le juntamos 47 mil pesos".