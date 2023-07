'La Casa de los Famosos' llega a TV Azteca: 'El Capi' Pérez se une a su fama y deja en shock a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta La Casa de los Famosos México se encuentra dando mucho de que hablar, pues recientemente también llegó a TV Azteca, debido a que el reconocido presentador y polémico comediante, 'El Capi' Pérez, una vez más se sumó a su gran fama y dejó en completo shock a los miles de espectadores de Venga la Alegría con este momento del famoso reality show.

Como se sabe, desde el pasado 4 de junio, que se realizó el estreno del mencionado reality show de 24 horas, los equipos se han dividido en dos, los del cuarto 'Infierno' y el 'Cielo', donde las alianzas y las amistades se fueron dando y consolidando poco a poco, especialmente la aparente amistad entre el influencer regiomontano, Poncho de Nigris, y el reconocido histrión de novelas, Sergio Mayer, con la reconocida influencer en las redes sociales, Wendy Guevara.

Pero, al igual que está tan sonada amistad entre estas tres personalidades, la cual afirman que pronto acabará, también nació un romance, pues el reconocido galán de novelas y deportista, Jorge Losa, y la querida actriz y polémica presentadora, Ferka, los cuales ya tenían desde muchos meses antes del comienzo del reality, por lo que no era nada nuevo y ambos confirmaron que sí tuvieron algo entre diciembre y junio, pero nada formal y tenían un par de meses solo viendo que pasaba como amigos.

Jorge y Ferka. Internet

Y aunque ambos señalaron que no eran novios y no tenían prisa en descubrir que pasaba entre ellos, más allá de su amistad, poco después se pudo ver que no podían ocultar que había mucho más, tanto que hasta Losa creó su propia canción para dedicarle a la exintegrante de Guerreros 2020, demostrándole que era especial, en la cual le cantaba: "pégate pa' mi, pégate pa' mi qué yo estoy para ti", una que causó un gran furor.

Y este mismo furor es lo que ha hecho que llegué hasta las pantallas de la empresa del Ajusco, pero no para realizar una temporada, sino que el famoso presentador de la televisora antes mencionada decidió interpretar el tan polémico y divertido tema del galán de Televisa para un video en TikTok, sumándose así a esta gran fama que ha tenido el reconocido reality de 24 horas y llevándola a la empresa antes mencionada.

En el mencionado material audiovisual, el famoso presentador estuvo al lado de la famosa y querida presentadora, Vanessa Claudio, la cual aparentemente fungió de María Fernanda Quiroz, mientras que Pérez estaba siendo el reconocido galán de novelas de la empresa San Ángel, y al final, en vez de que ella se lance a sus brazos para contar con él, en realidad simplemente se alejó lentamente.

Fuente: Tribuna del Yaqui