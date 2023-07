Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado lunes, 17 de julio, los amantes de la farándula amanecieron con la sorpresa de que Ariana Grande está en proceso de divorcio, luego de haber pasado cerca de 2 años casada con Dalton Gomez. La noticia impactó a todos sus fans, aunque no terminó por sorprender a todo el mundo, puesto la estrella de Victorious ya habría estado preparando al público al dejarse ver en un par de ocasiones sin su anillo de compromiso.

Un día antes de que se confirmara la ruptura definitiva entre Grande y Gomez, la cantante de Thank U, Next fue vista disfrutando del Wimbledon junto a dos grandes estrellas de la farándula norteamericana, Andrew Garfield, estrella de The Amazing Spider-Man y Jonathan Bailey, protagonista de la segunda temporada de la exitosa serie de Netflix, Los Bridgerton. Si bien, toda la atención se la llevó la ausencia del anillo de la estrella pop, también hubo otros detalles que intrigaron a sus fans.

Ariana Grande se dejó ver muy cercana a Jonathan Bailey de 'The Bridgerton'

Y es que, al día siguiente, la propia Ariana compartió una serie de fotografías en las que se le veía pasar el rato junto a Jonathan; en una de ellas se les ve posando uno junto al otro, mientras que Grande lanza un beso a la cámara y Bailey se limita a saludar, mientras que en otro video se puede ver al intérprete de 'Anthony Bridgerton' correr de manera graciosa por las calles y saluda a quien se cree es la cantante.

Evidentemente, estas fotografías llevaron a creer al público que Ariana ya había sustituido a Gomez por el atractivo galán de la serie basada en las aventuras amorosas de una familia británica; sin embargo, nada está más lejos de la realidad, puesto desde hace varios años, Jonathan salió del clóset y confesó su homosexualidad al público, por lo que no, ni Ariana, ni él son pareja, aunque sí son bastante unidos.

Jonathan Bailey junto a Ariana Grande

Como algunos sabrán, Ariana Grande ha estado grabando desde el mes de enero la película Wicked, en la cual trabaja junto a Jonathan, con quien mantiene una excelente relación amistosa y llena de complicidad, por lo que no es de extrañarse que la cantante de éxitos como Die for you, Positions, Save Your Tears, Problem, Pov, Bang bang y Side to Side se deje ver tan cercana al actor de Netflix.

Actualmente, se desconoce si Ariana tiene un nuevo interés amoroso, pero es posible que esto no sea así, ya que, la famosa se ha dejado ver muy involucrada en sus propios proyectos. Mientras que la situación con Dalton se ha tornado bastante amistosa, puesto según medios como Page Six, la expareja habría acordado mantener su separación de la forma más amena posible e incluso ambos se comprometieron a seguir siendo mejores amigos.

