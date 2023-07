Kim Kardashian lleva a su equipo de belleza e iluminación para sacar su licencia de conducir

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Kim Kardashian ha resaltado de entre todo el clan Kardashian por ser toda una diva y desear lucir perfecta en todo momento, esto incluye su licencia de conducir, la cual hasta hace unos días, se creía que sacaba como cualquier estadounidense promedio, es decir, únicamente se presentaba a algún departamento gubernamental, sacaba el retrato y listo, pero la realidad es que todo en esta mujer tiene que ser diferente.

Resulta ser que el pasado sábado, 1 de julio, Kim Kardashian dio de qué hablar, cuando mostró un episodio del reality show, The Keeping Up with the Kardashians, donde mostró cómo era su proceso para sacar su licencia de conducir y, lejos de verla haciendo filas, tal y como dicta la burocracia, lo cierto es que la hermana mayor de Kendall y Kylie Jenner reservó al Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) para ella sola.

Una vez en el lugar, la famosa introdujo a todo su equipo de belleza, fotografía e iluminación para tomarse la fotografía del documento. Cabe señalar que los encargados no tomaron una sola imagen, puesto captaron una gran cantidad de ellas para, al final, darle un muestreo a la fundadora de SKIMS, para que ella pudiera elegir la que más le gustaba, misma que serviría como identificación para su licencia.

Para el gran momento, Kim portó un maquillaje lo más natural posible, con una ligera sombra morada y un vestido negro, el cual le servía para el contraste entre su cabello largo y platinado. La exesposa de Kanye West reveló que hizo todo esto debido a que dicha fotografía la acompañaría por los próximos 5 años, así que se trataba de algo importante para ella. La socialité no se marchó sin antes agradecerle al servicio de empleados de DMV por permitirle hasta elegir la mejor foto, cosa que para una persona común de Estados Unidos sería algo inverosímil.

¿Quién es Kim Kardashian?

Kim Kardashian es una de las celebridades más famosas del mundo, conocida por su carrera como modelo, empresaria, influencer y estrella de reality show. Nacida en Los Ángeles, California, el 21 de octubre de 1980, Kim es la hija del abogado Robert Kardashian y la empresaria Kris Jenner. Tiene tres hermanos: Kourtney, Khloé y Rob, y dos hermanastras: Kendall y Kylie Jenner.

Kim comenzó su carrera en el mundo del espectáculo como asistente y amiga de la socialité Paris Hilton. En 2007, se hizo famosa tras la filtración de un video íntimo con su entonces novio, el rapero Ray J. Ese mismo año, Kim y su familia protagonizaron el exitoso reality show Keeping Up with the Kardashians, que muestra su vida cotidiana y sus negocios. El programa ha tenido varias temporadas y spin-offs, convirtiendo a Kim en una de las personalidades más seguidas y comentadas de la televisión.

