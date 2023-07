Ciudad de México.- Aunque no es la primera vez que Kuno Becker se sincera sobre los problemas de adicción a las drogas que vivió durante mucho tiempo; en esta ocasión el actor fue mucho más allá al mostrarse vulnerable y confesar lo duro que fue para él salir de ese oscuro mundo con vida. Mediante un video que compartió en redes sociales, el actor reconoció que los excesos lo llevaron a poner en peligro su vida, pues "fue una enfermedad bastante grave".

Pero el proceso de rehabilitación fue todavía más difícil, pues a pesar de que ya estaba tomando cartas en el asunto para recuperar su salud, sentía que salir adelante no tenía ningún sentido, pero admitió que hubo un ser muy especial que le dio un nuevo sentido a su vida y fue su más grande apoyo en esta dura batalla, su perrita Martina.

Hubo un apoyo que me hizo tener esperanza, un ser increíble que cada instante me apoyó que es mi perrita Martina y cuando ella se me acercaba, cada vez que se me subía en el pecho, la verdad es que me hacía sentir que la vida, tal vez, sí tenía sentido", expresó.