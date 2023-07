Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Este viernes 21 de julio, el mundo de la música a nivel internacional se vistió de luto, pues se confirmó la muerte del legendario cantante de géneros como pop, jazz y big band, Tony Bennett quien tenía 96 años. El famosos, quien llegó a compartir el escenario con Lady Gaga y hasta mostró una profunda admiración por la cantante Amy Winehouse, se encontraba al interior de su casa en Nueva York cuando dejó de registrar signos vitales.

La noticia de este deceso fue revelada durante la madrugada de este viernes por Sylvia Werner, publicista del cantante quien lamentó que éste estuviera a solo dos semanas de cumplir su cumpleaños número 97. Cabe destacar que desde hace siete años, la industria musical se conmocionó al conocer que Bennett fue diagnosticado con Alzheimer, enfermedad que lo alejó del escenario y del ojo público hasta el momento de su deceso. Por ahora, se desconoce si el deterioro por este diagnóstico lo llevó a padecer otras enfermedades que finalmente derivaron en su muerte.

La carrera de Tony Bennet comenzó en la década de los 50 cuando con su voz cautivó al público. Sin embargo, hizo historia ya que ha sido de los pocos virtuosos en sacar álbumes con música nueva durante décadas; incluso, durante inicios del Siglo XXI se mantuvo como un artista activo que basta decir, tampoco perdía vigencia entre los nuevos escuchas, de ahí que fuera de los famosos más reconocidos a nivel internacional y con quien los nuevos artistas buscaran un dueto, ya que tener su colaboración era símbolo de prestigio y éxito.

Muere el cantante de jazz, Tony Bennett a los 96 años.

Anthony Dominick Bennedetto, nombre completo del hoy finado artista, nunca ocultó provenir de una familia italiana que migró a Estados Unidos en 1926. La infancia del 20 veces ganador del Grammy se desarrollo en Queens, en un barrio de escasos recursos; incluso, con frecuencia mostraba orgullo por su padre, un hombre de nombre Giovanni quien se ganaba la vida como tendero; sin embargo, éste murió en 1936 y con ello su familia tuvo que valerse por sí mismos. Anna María, si madre, trabaja como costurera mientras que el resto de la familia tenía que desempeñarse en varias actividades para hacer frente a la Gran Depresión.

Vengo de buena familia italiana, pero he tratado de mantenerme en forma a lo largo de los años", dijo en el marco de su cumpleaños número 72.

La suerte de Bennett cambió cuando tomó le valor de actuar durante la inauguración del puente Triborough, suceso que ocurrió en el mismo año que su padre murió. La voz de Tony fue una de las más aplaudidas por el público y le valió el reconocimiento del entonces alcalde Fiorello Laguardia. Con este evento, tomó la decisión de hacer una carrera como cantante durante su paso por la High School of Industrial Arts, se enfocó en convertirse en artista profesional; sin embargo, tuvo que tomar una pausa ya que fue parte del Ejército que sirvió durante la Segunda Guerra Mundial.

Para 1949 el productor Bob Hope le dio una oportunidad y con ello llegó su primer contrato con la disquera Columbia Records; dos años después, es decir en 1951, batió récords con el tema Because of You con el que se mantuvo como un ícono por siete décadas. Después de este tema, I Left My Heart in San Francisco se convertiría en otro de los himnos que dijo, fue de las canciones que nunca se cansó de interpretar a pesar de los años. Este sencillo se lanzó en 1962 y es considerado uno de los más relevantes del género a nivel internacional.

Tony Bennett posa con el legendario jazzista Louis 'Satchmo' Armstrong

La vida y carrera de Tony Bennett también se vio opacada por el consumo de drogas, deudas por el juego y la compra de las mismas y hasta pagos tardíos con Hacienda que dijo, le fuero difíciles de pagar. No obstante, se alejó de todo ello y retomó su carrera. Con ello, mantuvo lanzamientos de ´álbumes completos siendo los más famosos el MTV Unplugged de 1994 o el disco de duetos con Lady Gaga del 2014. De este disco se desprende el tema Cheek to Cheek el cual llegó al número 1 de la lista de los Billboard.

En 2016 comenzó con síntomas que lo llevaron a confirmar que padecía una enfermedad cerebral crónicodegenerativa y en 2018 su cuadro de salud de cumplió mucho más. Para entonces, estaba grabando con Lady Gaga el tema Love for Sale que insistió en terminar ya que dijo, consideraba la vida como un regalo, incluyendo el diagnóstico de Alzheimer. Fue tan buena la sinergia entre ambos artistas que para el 2021 se reunieron para una serie de conciertos en plena pandemia al interior del Radio City Music Hall. Evento que fue el último que Tony Bennett realizara a pesar de su diagnóstico.

Tony Bennett y Lady Gaga

