Los Ángeles, California.- Este lunes 3 de julio sin duda alguna es uno de los más tristes para la familia del actor de Hollywood, Robert De Niro, pues su hija, identificada como Drena, lanzó a través de las redes sociales un comunicado mediante el cual difundió la lamentable noticia en relación a la muerte de su hijo Leandro De Niro de 19 años, nieto del protagonista de películas como Taxi Driver, El Padrino, El Irlandés o Buenos muchachos, por mencionar algunos, deceso que ha conmocionado a toda la industria pues de manera inmediata se envió el pésame a la familia del actor.

La hija del ganador del Oscar publicó a través de la red social Instagram un mensaje en el cual se leía: "Desearía estar contigo ahora mismo. Ojalá estuviera contigo. No sé cómo vivir sin ti", mensaje que causó gran conmoción pues el joven murió de manera repentina aunque se espera que en las siguientes horas haya más detalles que permitan a la audiencia saber mas sobre este lamentable deceso. Cabe destacar que De Niro no se ha pronunciado ya que solo el fallecimiento ha sido confirmado por su hija, Drena De Niro quien en el pasado fue pareja del artista Carlos Mare, padre del hoy finado joven.

Fuiste tan profundamente amado y apreciado y desearía que solo el amor pudiera haberte salvado. Lo siento mucho, mi bebé. Descansa en Paz y Paraíso Eterno mi querido niño", concluye el mensaje.

Leandro De Niro, nieto del actor Robert De Niro quien murió a los 19 años de edad. Foto: Instagram

El actor Robert De Niro de actualmente 79 años de edad, adoptó a Drena De Niro en 1976 cuando contrajo nupcias con su entonces pareja Diahne Abbott. Al confirmarse el enlace, el actor no dudó en darle su apellido a la mujer quien hoy es motivo de tenencia por el repentino fallecimiento de su hijo. Fue en 2004 cuando la ahora hija legal del actor le informaba que se había convertido en abuelo y se sabe que con frecuencia convivía con el histrión pues la familia vivía de manera permanente en Nueva York.

Drena De Niro de actualmente 55 años, es la hija mayor del famoso y también ha incursionado como actriz aunque su carrera no es tan reconocida como la de su padre. Se espera que en breve rompa el silencio sobre la despedida que tendrá su hijo y sobre todo los motivos por los que éste perdió la vida. Medios estadounidenses en tanto, se mantienen a la espera de que el histrión emita una postura por el hecho de tener que despedir a su nieto el que en alguna socavones también trató de ser actor como lo es su familia.

Drena y Leandro De Niro; hija y nieto del actor Robert De Niro.

Fue en 2018 cuando hoy el finado joven apareció brevemente en la cinta A star is Born protagonizada por Lady Gaga y Bradley Cooper. Leandro De Niro tuvo el papel del hijo mayor de 'George Stones', personaje encarnado por el actor y comediante Dave Chappelle quien hacía del mejor amigo de Cooper. Este fue solo uno de los papeles secundarios en los que el joven participó aunque se desconoce si tenía intenciones de continuar con una carrera en el séptimo arte como su madre y abuelo.

Robert De Niro en tanto, el pasado mes de mayo del presente impactó a la audiencia pues confirmó que se había convertido en padre por séptima ocasión; sin embargo, no ha revelado quién es la madre de su nuevo bebé y sobre todo si mantiene relación con ambos. La sorpresa la dio mientras estaba a cargo de la promoción de la cinta About My Father donde en una entrevista le cuestionaron sobre el amor a sus seis hijos, por lo que de manera abrupta este reveló que ya eran siete en total.

Robert De Niro con su familia. Foto: Twitter

Fuente: Tribuna