Ciudad de México.- Parece ser que la polémica no deja de perseguir a Ferka, ni siquiera después de haber salido de La Casa de los Famosos México, puesto su inesperada separación de Christian Estrada aún sigue dando de qué hablar y es que, como algunos recordarán, el modelo y la conductora sostuvieron una relación estable y hasta llegaron a concebir a un hijo juntos, el problema llegó justo antes de que ambos caminaran juntos al altar.

Si bien, la vida continuó que ambos reiniciaron sus vidas con otras personas (Christian con Alicia Machado y Ferka con Jorge Losa), la realidad es que la prensa aún continúa preguntándose cómo fue que su relación terminó de manera tan abrupta. Anteriormente, Federica Quiroz llegó a comentar con Mara Patricia Castañeda que todo ocurrió por una fuerte discusión con la madre de Estrada, en el bautizo del hijo que ambos comparten, la cual escaló rápidamente hasta gritos e insultos.

Según Ferka, Christian llegó en el peor momento de la discusión y lejos de apoyarla a ella, el modelo se habría puesto del lado de su madre, lo que provocó que ambos terminaran su relación. De acuerdo con declaraciones de Quiroz, Estrada habría apoyado incondicionalmente a su progenitora sin si quiera conocer el contexto de su discusión: "Cuando él llega (Christian Estrada) es cuando las cosas están calientes y lo primero que hace es defender a su madre sin saber cómo fueron las cosas, entiende que la mamá es intocable, pero considero que también hay que tener objetividad."

Por otro lado, Christian Estrada le contó su versión de la historia a Jorge 'El Burro' Van Rankin, misma que parece coincidir con la de Ferka, puesto él corroboró que hubo una fuerte discusión con su madre y, en determinado momento, la presentadora habría insultado a la mujer, hecho que no fue del agrado del famoso, puesto creyó que su entonces pareja no mostró empatía por su progenitora, ni siquiera porque ella misma tenía ya a un bebé.

A su vez, Christian reveló que él realmente quería casarse con Ferka, puesto tomó el dinero que ganó en el reality show, Inseparables, para comprar el anillo de compromiso de la conductora, el cual tuvo un costo de 31 mil 673 pesos mexicanos, aproximadamente y aunque se trata de una fuerte suma, una vez que ambos se separaron no pidió la joya de vuelta, puesto es algo que hizo porque sentía que debía hacerlo en su momento.

"Yo ya me había comprometido, yo me fui a un reality 'Inseparables', que lo ganamos los dos, de mi premio yo le compre un anillo de 23 mil dólares, de mi premio... que me comprometí y me iba a casar con ella, el anillo no lo quiero, pero ese en ese anillo van los sentimientos."