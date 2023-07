"Lo creé para mí": Jennifer Lopez dice a criticas por su marca de bebidas pese a que Ben es exadicto

Comparta este artículo

Chicago, Estados Unidos.- Desde hace varias semanas, la cantante, actriz, productora y empresaria Jennifer Lopez llamó la atención de la prensa internacional debido a que anunció que estaba por sacar una marca de debidas alcohólicas, evento que no fue nada buen tomado por sus seguidores pues le recordaron que en el pasado, su actual esposo, el actor de Hollywood, Ben Affleck, había reconocido tener un problema con la bebida. Pese a ello, la denominada 'Diva del Bronx' sacó al mercado Delola y así fue como la justificó.

En entrevista con varios medios de comunicación estadounidense, la intérprete de On the Floor, If you had my love o Waiting for tonight respondió a las críticas sobre esta marca no solo por le tema de la enfermedad de su actual pareja, sino porque además internautas aseguraron que en la actualidad ella no consume ningún tipo de bebidas con alcohol y ahora solo busca tener un beneficio económico de algo que ya le es ajeno; sin embargo, la interprete de 53 años de edad aseguró que en el pasado ella sí había disfrutado de este tipo de bebidas y además, así justificó este nuevo emprendimiento.

Sé que mucha gente ha estado hablando, (diciendo cosas como) 'ella ni siquiera toma, qué hace con una línea de cocteles'... Y para ser sincera, sí por mucho tiempo no tomé",dijo.

Jennifer López justifica la salida de su marca de bebidas alcohólicas

Las declaraciones de la también actriz basta hacer mención, se dieron en el marco de las celebraciones del Día de la Independencia, fecha trascendente que se festeja no solo en Estados Unidos sino en todo el mundo donde haya connacionales cada 4 de julio y por lo que se aseguran hayan gran ingesta de alcohol, fecha que la famosa usó para explicar qué fue lo que la orilló a sacar al mercado esta marca, al grado de argumentar que hace más de una década era frecuente captarla con algún coctel en la mano pero en su caso, no bebe hasta perderse, sino que lo hace de manera responsable.

Disfruto los cócteles ocasionales. Consumo responsablemente, pero no lo hago hasta perderme. Lo hago de forma social y para pasarla bien y relajarme, pero siempre responsablemente".

Bajo esa tónica, la famosa argumento que a lo largo de su vida ha tenido la oportunidad de disfrutar de varias bebidas alcohólicas pero a la fecha ninguna de ellas se ha convertido en su favorita, por ello, en su intento de buscar algo que fuera más con su personalidad y sobre todo gusto, pensó en lanzar al mercado una marca que se acoplara más a algo con lo que ella se identificaba y así fue como surgió Delola, marca que enfatizó, la hizo más por ella qu por buscar hacer negocio como la han criticado en repetidas ocasiones.

He tratado varias cosas, cócteles, hubo un punto en el que tomé cócteles rusos o rosé (vino rosado) pero nunca he encontrado algo que realmente me guste. Así que, como cualquier otra cosa en mi vida, lo creé para mí".

Es bien sabido que la famosa suele ser muy estricta en el tema de cuidar su alimentación y por ello, también se ha caracterizado por tener un régimen de entrenamiento muy estricto. Con el finde aclara cómo se compagina lo anterior con esta nueva marca, la 'Diva del Bronx' ya había aclarado que su marca no solo es libre de gluten, sino que además es baja en calorías y por ello, no solo la convierte en una buena opción, sino que además su preparación es muy sencilla, lo que le permitió augura éxito aunque pese a ello, la critica pudo más.

En 1997 el actor Ben Affleck, actual esposo de Jennifer Lopez, reconoció de manera pública tener un problema de alcohol, tras ello, cuatro años después se supo que recibió ayuda médica para salir avante. Con su reciente matrimonio con la famosa llamó la atención que en varios eventos públicos ella fuera captada consumiendo bebidas alcohólicas delante de un exacto y con ello, anunciaba el lanzamiento de esta marca. No obstante, la famosa minimizó todos los comentarios y ahora ha justificado sus razones para lanzarla al mercado.

