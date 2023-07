Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- El pasado lunes 3 de julio la industria del entretenimiento se vio sacudida por una desgarradora noticia que aquejaba de manera directa a la familia del actor Robert de Niro de 79 años de edad, pues su hija Drena, informó a través de las redes sociales que Leandro De Niro había perdido la vida a los 19 años por causas que para entonces no habían sido reveladas. A dos días de los lamentables hechos, se reveló qué fue lo que pasó al nieto del afamado actor.

La muerte del nieto del ganador del Oscar, un joven que se sabe también buscaba convertirse en actor como su abuelo, fue motivo para que seguidores del histrión y amigos cercanos lo buscarán para darle condolencias; sin embargo, él solo se remitió a decir que estaba profundamente consternado por los hechos. Fue hasta la mañana del pasado martes 4 de julio cuando el protagonista de Taxi Driver, Buenos muchachos, Pasante de moda o Una luz en el infierno, por mencionar algunos, se dejó ver con un semblante tranquilo en las inmediaciones de su hogar aunque trascendió que usaba un cubrebocas posiblemente para cubrir su semblante de la prensa.

Estoy profundamente angustiado por el fallecimiento de mi amado nieto Leo. Estamos muy agradecidos por las condolencias de todos. Pedimos que se nos dé privacidad para llorar la pérdida de Leo", dijo.

Primera foto de Robert De Niro tras la muerte de su nieto

Medios locales han resaltado que el cuerpo de Leandro De Niro fue encontrado inconsciente en Cipriani Club Residences ubicado en Wall Street. Fueron las mismas fuentes las que aseguraron que el cuerpo del finado actor presentaba una sustancia blanca muy similar a la cocaína, por lo que drena De Niro, hija adoptiva del famoso actor, aclaró en redes sociales que la muerte de su hijo sí fue por consumo de drogas las cuales también estaban alteradas con fentanilo, sustancia que se sabe, no solo es más adictiva sino que además ha sido causante de miles de defunciones en el país gobernado por Joe Biden.

A la persona que le vendió a 'Leo' las drogas con fentanilo que nos lo arrebataron: espero que cada día pienses en mí y en mi familia. Nos mataste a todos", escribió la madre del occiso.

Las redes sociales de Drena De Niro, hija del afamado actor, se han llenado de mensajes que externas profundo dolor por la muerte de su hijo. En una publicación hizo mención respecto a que la misma persona que los llevó de regreso del hospital a casa cuando Leandro nació, era también la que la estaba llevando de camino al funeral para darle el último adiós, mensaje donde además remarcó haber tenido la oportunidad de abrazarlo por última vez y que claro, le valió cientos de comentarios de apoyo.

Robert De Niro y su hija Drena con su nieto Leandro

Más tarde, solo publicó fotografías de momentos pasados donde hizo mención en lo mucho que lo extrañaría, al tiempo que agradeció también las muestras de cariño en este momento que para ella es de los más difíciles, Cabe destacar que se desconoce si Robert de Niro participó en le fuera pues, como se dijo previamente, fue captado solo en las inmediaciones de su mansión y evitó tener contacto con la prensa, teniendo únicamente el comunicado de prensa donde pide respeto como su única postura ante este lamentable hecho.

La única persona que se ha enfocado emitir comunicados es Drena De Niro, hija adoptiva del famoso actor debido a que en 1979 el histrión contrajo nupcias con Diahne Abbott. Tras este enlace, el famoso le dio su apellido no solo a su nueva pareja sino también a su nueva familia y a la vez Leandro lo obtuvo una vez que llegó al mundo. No se sabe si hay una investigación pendiente sobre la muerte de joven actor quien únicamente tuvo papeles secundarios en varias producciones, el más relevante en la cinta A star is born protagonizada por Lady Gaga y Bradley Cooper.

Fuente: Tribuna