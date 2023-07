Shock en la farándula: Muere la actriz CoCo Lee, cantante de 'Mulán' tras años con depresión

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- La industria del entretenimiento se ha vestido de luto, pues recientemente se conformó la muerte de la actriz y cantante CoCo Lee, de origen chino y quien contara con apenas 48 años de edad. La famosa había adquirir fama por su carisma y peculiar voz, algo que la llevó a que Disney la considerar en 2020 para interpretar el tema principal del live-action de Mulán, Reflection y donde además dio su voz a la popular princesa para la versión china. Su mente se sabe, fue por suicidio.

Sus demonios internos se llevaron lo mejor de ella".

De acuerdo con la información oficial, la famosa había estado haciendo frente dese hace varios años a la depresión, enfermedad que le fue diagnosticada y por lo que intentó varias veces hacer que el tratamiento funcionara; sin embargo, el pasado domingo 2 de julio atentó contra su vida llevándola a caer en coma. Fue a través d ella red social Facebook donde sus hermanas informaron que pese a haber estado a cargo de personal médico, la cantante no resistió y fue declarada sin vida el pasado miércoles 5 de julio.

CoCo había estado sufriendo de depresión durante algunos años, pero su condición se deterioró drásticamente en los últimos meses", se dijo en la publicación.

Muere la actriz y cantante CoCo Lee tras atentar contra su vida. Foto: Twitter

Las hermanas de la famosa hicieron hincapié en que ella con frecuencia buscó ayuda profesional pero nada le funcionó. Incluso, en un ultimo mensaje que dirigió a sus fans, remarcó que haría todo lo que estuviera en sus manos para salir avante pero esto desafortunadamente no pasó. CoCo Lee era además una gran cantautora que se sabe, residía en en Estados Unidos, país al cual llegó cuando tenía apenas 9 años de edad procedente de Hong Kong.

Con una carrera fructífera ya en el país actualmente gobernado por Joe Biden, se supo que también participó de manera activa en la creación de la canción A Love Before Time de la cinta Ang Lee, 'Tigre y Dragón. Incluso, ella se convirtió en el año 2000 en la primera artista de origen chino en actuar en una ceremonia de los Oscar al cantar el citado tema, lo que le valió comentarios positivos pues resaltaba su timbre vocal y desempeño sobre el escenario. Su éxito no solo la lleva actuar u cantar, sino que además fue motivo para que la invitaran como jurado de varios programas de talento en la televisión estadounidense.

Hasta ahora, se desconoce qué fue lo que la actriz hizo para atentar contra su vida y tras ello, caer en coma; sin embargo, familiares y amigos de la artista han recordado la importancia de buscar ayuda en caso de tener pensamientos de este tipo pues, en el caso de la famosa, deja varios asuntos pendientes y una carrera por delante. Su esposo, Bruce Rockowitz, de nacionalidad canadiense, remarcó que ella estaba interesada en también participar en la marca que él administra y que tiene presencia en Hong Kong.

CoCo Lee también participó en la banda sonora de la cinta Novia Fugitiva, protagonizada por la actriz Julia Roberts y Richard Gere donde interpretó el tema Before I Fall in Love. Su talent vocal la levaron incluso a firmar un contrato con Sony Music siendo además la primera artista de su país en conseguir un logro tan destacado como este. Se desconoce qué será de sus ratos o so bien, habrá algún tipo de serena de despedida donde además de las personas más cercanas, fanáticos puedan darle el último adiós.

