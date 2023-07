Tras exponer 'oscuros' secretos 'La Casa de los Famosos', Ferka sería reingresada al show de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de su polémica expulsión y de haber expuesto sus más 'oscuros' secretos ante las cámaras de La Casa de los Famosos México, la famosa presentadora y polémica presentadora, Ferka, recientemente esperando dar de que hablar, lo que funcionaría pues se dice que podría reingresar al show de Televisa junto a su compañera y también conductora, Sophía Torres.

Poco después de que la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy salió del mencionado programa, dijo que no se arrepiente de su participación y que está muy agradecida de vivir la experiencia, señalando que: "No me arrepiento de absolutamente nada. Lo viví así como soy, intensa y apasionada. Fui yo, auténtica, sin ningún personaje", dejando en claro que era contundente con sus expresiones y que jamás actuó doble cara como la acusan, además de confesar que entre varios participantes hay un pacto secreto que se realizó antes de entrar a la casa, al cual llamaron 'La Regla de Oro', que daría a entender que ya se sabría quienes ganarían el reality.

Por su parte, Sofía afirmó que al interior de la casa el famoso actor y también político, Sergio Mayer, tenía un títere y creaba una cadenita para que se movieran todos como deseaba en la mayor parte del tiempo, además de señalar que respecto a la tan famosa y polémica lista del orden de los próximos eliminados, Sofía no confirmó que hubiera una como tal, pero que era muy obvio que todos sabían quienes ganarían.

Aparentemente y según recientes informes del canal de YouTube de Chacaleo, la producción de Rosa María Noguerón tomaría la decisión de integrar a otras dos celebridades y alargar un poco el programa para darle un nuevo orden a la lista de los expulsados, y al parecer no querría nuevos elementos, sino que buscaría regresar a pasados de igual forma por votaciones, aunque la realidad sería completamente diferente.

Supuestamente, el regreso de la ganadora de Inseparables en su tercer temporada, y de la esposa de Eduardo Verastegui, es meramente por estrategia, primero quenada para evitar ser más expuestos, evitar que sigan revelando sistemas de votos o como se manejan ciertas cosas al interior de la casa, pues desean acabar con todas las especulaciones sobre su fraude y que tendrían a un protegido.

Cabe mencionar que hasta el momento dicha información permanece en calidad de especulaciones, debido a que ninguno de los involucrados, ya sea la presentadora, la exintegrante de La Isla o los ejecutivos de la empresa televisiva de Emilio Azcárraga, no se han pronunciado respecto a que podrían volver al interior de la casa para darle un giro inesperado a la trama, sin embargo, se espera que pronto se hable al respecto, ya sea para confirmar o desmentir lo dicho por Chacaleo.

