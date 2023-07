Comparta este artículo

Las Vegas, Nevada.- La tarde del pasado jueves 6 de julio trascendió que la cantante de pop Britney Spears había presentado una denuncia formal en contra de Damian Smith, quien se desempeña como director de seguridad de los San Antonio Spurs, debido a que cuando ella se encontraba en el restaurante del Catch del Hotel ARIA, trató de pedirle una foto a la estrella de la NBA, Victor Wembanyama pero en el intento, el guarura le dio una cachetada a la cantante haciéndola caer al piso. Hoy el jugador habló de la situación y dio su versión de los hechos.

De acuerdo con el portal TMZ, la cantante de temas como Baby one more time o Toxic, se encontraba comiendo en el lugar en compañía de su esposo, Sam Asghari y dos amigos más cuando todos ellos se percataron que el jugador, quien está por debutar en los Spurs, también se encontraba en el lugar. Britney de 41 años corrió hasta donde el deportista de 19 años se encontraba para pedirle una foto pero el guardia reaccionó dándole un golpe en el rostro aunque el sujeto no notó que se trataba de la denominada 'Princesa del Pop', más tarde, acudió hasta su mesa para ofrecerle una disculpa, misma que ésta aceptó aunque no valió de nada pues momentos más tarde se interpuso una denuncia.

Ante la polémica, el jugador de la NBA abordó la situación y explicó cómo es que sucedió todo, afirmando que mientras el caminaba por el hotel antes citado, notó que habían mucha gente y hasta varias personas lo llamaban por su nombre. Las personas encargadas de su seguridad le dijeron al basquetbolista que lo más conveniente era no detenerse a hablar con nadie y por ello, le sorprendió que una persona lo tocara por detrás, lo que justificaría la postura de Smith quien previamente dijo, la cantante tocó por el hombro al jugador.

No vi lo que pasó porque caminaba derecho y no me detuve. Esa persona me agarró por detrás, no por el hombro, me agarró por detrás. Solo sé que la seguridad la empujó", dijo.

Ante la prensa, el jugador de los Spurs aseguró que en el momento de los hechos, no supo cuánta fuerza empleó su equipo de seguridad contra la persona que lo haba sorprendido por lo que se abstuvo de declarar algo en contra del supuesto daño que le causó la cachetada a Britney al grado de supuestamente hacerla caer al piso. Lo anterior incluso fue mencionado por el jugador quien insistió en que al momento del golpe, el tampoco se detuvo a ver qué había pasado pues le interesaba más ingresar al restaurante para disfrutar de su cena.

No lo supe durante un par de horas, pero cuando regresé al hotel… pensé que no era gran cosa, y luego el personal de seguridad de los Spurs me dijo que era Britney Spears".

Wembanyama continúa su relato asegurando que no podía creer que la persona involucrada en este lamentable evento fuera la cantante ya que aseguró, en ningún momento vio su rostro. Para entonces, se revelaron detalles de la denuncia de la famosa quien aseguró que el encargado de la seguridad de la estrella de la NBA al golpearla ni siquiera la miró y la dejó en el sitio delante de toda la multitud. Incluso, la famosa aseguró que "casi me derriba y hace que mis anteojos se me caigan de la cara", por lo que se sabe, pidió una disculpa pública.

Todavía tengo que recibir una disculpa pública del jugador, su seguridad o su organización. Espero que lo hagan".

Este viernes 7 de julio, el portal TMZ difundió un video donde se muestra el momento exacto en que Damian Smith se percata de la presencia de Britney Spears, aunque para entonces desconocía que trataba de la cantante, a quien empuja para que no se acerca al basquetbolista. En las imágenes se muestra el momento exacto en que la cantante se lleva las manos a la cara tras el golpe y el resto de los acompañantes sigue caminando sin percatarse que la famosa se quejaba de dolor.

