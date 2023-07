Ciudad de México.- Durante la mañana del pasado viernes 7 de julio, el nombre de la actriz Ana Claudia Talancón se volvió tendencia pues se reveló que la famosa de 43 años de edad había sido llevada de urgencia a un hospital; incluso, mediante sus redes sociales compartió una foto donde se le ve acostada en una cama con un semblante de dolor, lo que de inmediato desató preocupación de parte de sus fans pues se presumían podía ser llevada de emergencia al quirófano tras un cuadro de apendicitis. A horas de los hechos, la famosa reveló qué es l que tiene.

También mediante sus redes sociales, específicamente las historias de Instagram, la protagonista de Soy tu fan, Arráncame la vida, Como caído del cielo o Matando Cabos explicó que los médicos descartaron que se tratara de una apendicitis y en cambio, la razón por la cual experimentaba un severo dolor fue por una fuerte infección en el estómago, misma que también la llevó a agradecer las muestras de cariño que ha recibido aunque todo a puto de romper en llanto pues dijo, sí se ha sentido muy mal como para incluso, responder mensajes de aliento.

No me han dado de alta. No era apendicitis, es una infección en el estómago horrible y la verdad sí me he sentido muy malita, pero estoy bien cuidada y voy a mejorar".