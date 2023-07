Se volvió mujer: Tras debut en 'VLA' y retiro de Televisa, galán regresa a 'Hoy' con fuerte confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso protagonista de las telenovelas, quien por 40 años fue uno de los galanes de Televisa más cotizados y que tras quedarse sin exclusividad llegó a Venga la Alegría, sorprendió a los televidentes debido a que la mañana del viernes 7 de julio regresó al programa Hoy. Se trata del mexicano Eduardo Yáñez, quien este 2023 por fin volverá a la actuación con el rol estelar del melodrama Golpe de Suerte.

Eduardo, quien impactó a todos al transformarse en mujer para la serie Mi Tío donde fue caracterizado con maquillaje, peluca y hasta tacones, arrancó su trayectoria artística en la televisora de San Ángel en los años 80, siendo parte de entrañables novelas como El Maleficio, Dulce desafío, La Verdad Oculta, Destilando Amor, Fuego en la sangre, Corazón Salvaje, Amores Verdaderos y Amores con Trampa.

Sin embargo, en la actualidad el intérprete de 62 años ya no tiene contrato de exclusividad vigente con la empresa de los Azcárraga y por ello ha podido llegar a la competencia. En Telemundo por ejemplo, Yáñez actuó en las series Falsa identidad y La Reina del Sur, mientras que en TV Azteca ha dado varias entrevistas exclusivas a Venga la Alegría, donde en una ocasión hasta se besó en la boca con 'La Chicuela'.

Crédito: YouTube VLA

El galán de 62 años afortunadamente ya está de regreso en Televisa por todo lo alto luego de haber hecho solo participaciones especiales en algunas novelas. A través de las cámaras del programa Hoy, Eduardo contó qué tanto le ha pesado ser considerado como uno de los máximos galanes de la empresa: "Traté de no fijarme en ese tema, siempre estuve concentrado en los personajes que en ese mote", dijo el querido intérprete.

Y aunque su principal objetivo es agradar al público a través de sus proyectos, el histrión agradeció a sus seguidoras que lo consideran un hombre guapo: "Agradezco al público femenino que de alguna forma me ha favorecido por pensar que soy un hombre atractivo, eso es un plus, pero siempre mi objetivo ha sido convencer más como personaje que con el físico", declaró.

Asimismo, Eduardo contó si planea debutar en la venta de contenido a través de Internet: "Soy protuberante, pero no me atrevería a tanto... es broma". Y finalmente, el actor reconoció que estar en los foros de grabación le ha servido como terapia: "Corazón Salvaje, con 'Juan del Diablo', es un personaje que me marcó mucho, es que estaba pasando por momentos significativos, cuando los actores estamos pasando por problemas psicológicos, nuestra mejor terapia son los personajes

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy