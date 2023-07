Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado jueves, 6 de julio, el actor Ryan Gosling, estuvo de visita en México para promocionar el tan esperado filme del live action de Barbie, cinta en la que el actor da vida a 'Ken', asimismo, el famoso se dio tiempo de convivir un poco con los fans y de hablar con la prensa mexicana, quienes estaban ansiosos de poner fin de una vez por todas a las declaraciones de Martha Higareda sobre si realmente conocía al actor.

Como algunos recordarán, hace unos meses, la protagonista de No manches Frida se convirtió en tendencia en Twitter, después de que hizo una serie de declaraciones que parecían difíciles de creer, entre ellas mencionó que Ryan Gosling le había coqueteado, en un encuentro que sostuvo con él. Según lo dicho por la celebridad, el actor de La La Land la habría rescatado justo antes de caer en un restaurante, muy al estilo de una película romántica de Hollywood.

En su momento, una gran cantidad de personas cuestionaron a la actriz e incluso se llegaron a hacer varios memes al respecto. No fue sino hasta el pasado jueves, cuando los reporteros de Venga la Alegría: Fin de semana compartieron una entrevista con el propio Ryan Gosling, a quien cuestionaron sobre cómo fue trabajar con alguien como Margot Robbie, a lo que el famoso no hizo otra cosa que alabar el trabajo de su compañera.

Tras ello, los comunicadores de TV Azteca decidieron que no querían irse con la duda y le dijeron que una gran cantidad de mexicanos estaban interesados en saber si, en realidad conocía a Martha Higareda, a lo que el histrión puso cara de desconcierto e incluso se disculpó con la reportera, puesto consideró que no había entendido la pregunta; la periodista no lo duda y vuelve a hacer la pregunta: "¿Conoces a Martha Higareda?".

Ante esto, Ryan Gosling le pregunta a otro de los reporteros sobre quién es Martha Higareda, al no obtener respuesta, el famoso únicamente atina a decir que no la conoce y se disculpa: "¿Quién es ella?, no lo siento." Cabe señalar que, en su anécdota, la actriz menciona que se encontró una vez con el actor, por lo que esto no desmiente su historia, lo que posiblemente pudo haber ocurrido es que, el famoso, quizás no recordaba el nombre de la histrionista.

Y es que, durante la tarde del pasado jueves, Martha Higareda se convirtió en tendencia después de que compartió una fotografía junto a Margot Robbie y Ryan Gosling, precisamente en la gala de Barbie. La actriz de Amarte Duele mencionó que sostuvo una linda conversación con ambas celebridades, por lo que es posible que, al momento de la entrevista con Venga la Alegría: Fin de semana, la estrella mexicana aún no se haya encontrado con el histrión.

Fuentes: Tribuna