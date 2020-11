Adultos mayores denuncian a comercios del Puerto que niegan acceso por pandemia

Guaymas, Sonora.- Personas guaymenses de la tercera edad denunciaron discriminación de algunos centros comerciales, por lo que el Frente Jurídico de Derechos Humanos (FJDH) hace un llamado a la Secretaria de Salud y al Ayuntamiento para que intervenga y se permita el acceso a los ‘chavalos’ de edad avanzada que por necesidad deben ingresar a comprar alimentos.

Desde el 9 de noviembre se han reportado a la FJDH más de 15 quejas contra dos tiendas de comerciales del Puerto, representando un grave abuso contra las personas de la tercera edad, ya que asisten por necesidad al no tener familiares cercanos que le puedan realizar las compras.

Luis Casillas Romo, presidente del FJDH, indicó que en algunos comercios si dejan entrar a los adultos mayores y en otros no se les permite el ingreso.

Los encargados de las tiendas señalan que no pueden estar violando el decreto establecido por las autoridades de salud, donde se especifica que no se debe permitir el ingreso a las personas mayores de 65 años, pero es una aberración porque muchas personas con esa edad ya viven solas y no tienen familia que les pueda ayudar” .