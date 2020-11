Guaymenses denuncian presunto enriquecimiento de titular de Infraestructura Urbana

Guaymas, Sonora.- Después de varios señalamientos sobre un presunto enriquecimiento millonario por parte de Infraestructura Urbana de Guaymas, un grupo de ciudadanos acudieron a Palacio Municipal para exponer la denuncia y pruebas sobre la situación, cuyo acusado indicó ‘no tengo nada que esconder’.

En una rueda de prensa espontánea se realizó la denuncia pública del funcionario municipal, quien tiene en venta una vivienda de 3 millones de pesos en los terrenos del ‘Country Club’ en San Carlos y que habría construido con recursos públicos.

José Ramírez Lizárraga, activista social, dijo que la denuncia es por enriquecimiento explicable, ya que desde hace dos años como director ha tenido la manera de obtener ‘moches’ por contratos y desviar de recursos de obras públicas.

Ramírez Lizárraga sostuvo que “tengo documentada que entre el 13 y el 19 de agosto del año pasado hizo todos los trámites ante el Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora (Icreson) para consolidar la oferta de venta”.

No fue construida la casa para vivir, sino para hacer negocios, no tenía dinero, pedía prestado, no le dan las cuentas, el gana 30 mil pesos mensuales y no le alcanza para comprar una casa de 3 millones de pesos. Además, está emprendiendo nuevos negocios, comprando motos, automóviles del año y también tiene que explicar de donde está sacando lana, yo voy a ampliar esa denuncia con estos nuevos datos”.