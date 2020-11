Plazas y áreas recreativas, en abandono total en fraccionamientos de Guaymas Norte

Guaymas, Sonora.- En total abandono se encuentran parques recreativos y áreas deportivas de los fraccionamientos de Guaymas Norte, por lo que ciudadanos piden acciones de limpieza por parte de Servicios Públicos Municipales, a fin de que estos sitios se conviertan en un peligro para su uso y nido de inseguridad.

Cerca de 8 plazas desde hace 2 años no reciben mantenimiento, los cuales presentan acumulación de basura, baños vandalizados, tableros sin aros, maleza y sin iluminación, siendo un espacio no apto para la práctica deportiva y convivencia social.

Brandon Ibarra, director de Servicios Públicos Municipales, al ser cuestionado sobre ‘el olvido’ de las plazas y canchas sostuvo que este jueves y viernes se realizaran labores de mantenimiento en 2 parques del sector norte del Puerto.

Sin embargo, Olga Lagarda, vecina de Guaymas Norte, sostuvo que tiene más de dos años que ha solicitado limpieza en el parque que se encuentra ubicado en el fraccionamiento Misioneros y no ha tenido respuesta por parte de las autoridades correspondientes.

El parque está en abandono total, construyeron unos baños que nunca fueron utilizados y ahora es un nido de malvivientes, además los tableros no tienen canasta, la cancha está llena de maleza y parte del cerco se lo robaron".

Además, dijo "por las noches se encuentra oscuro y los pocos niños que juegan, lo tienen que hacer por la tarde, porque no hay alumbrado y últimamente dejan basura, hasta envases de caguamas hemos encontrado, ya que personas toman cervezas en las bancas y por la oscuridad los policías no los ve".

Erick Ríos, joven deportista de Guaymas Norte, comentó que todas las canchas se encuentran sin alumbrado público, por lo que practican basquetbol desde temprano porque no tiene lámparas las canchas, algunos amigos trabajan y salen tarde y ya no pueden jugar porque no hay luz.

Ya le pedimos a la alcaldesa y al diputado local para que nos pongan las lámparas en la cancha de basquetbol que se encuentra enfrente los campos de futbol de sintético, ubicada en el bulevar Mar del Norte y no hemos tenido respuesta".

La única plaza que se han conservado limpia por la actuación de los vecinos, es la plaza ‘Los Lagos’ ubicada en el fraccionamiento del mismo nombre, al realizar los residentes labores de limpieza y conservar el área verde en buen estado.

Mientras que los fraccionamientos ‘Ocotillo’, Valle del Mar, San Marino las plazas se encuentran en mal estado y en ‘Los Vergeles’ la obra quedo inconclusa, mientras que en ‘La Choya’ los vecinos construyeron un campo de futbol llanero con porterías de madera y redes de pesca.