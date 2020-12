Guaymenses siguen fervientemente a la Virgen de Guadalupe

Guaymas, Sonora.- Como cada año, cientos de fieles salen a venerar a la Virgen de Guadalupe con el fin de pedirle ayuda y fortaleza en tiempos difíciles, como en el caso de dos guaymenses, quienes son siempre fieles después de recibir su protección, como ellas manifiestan. De esto, que en el Puerto existen alrededor de 30 altares dedicados a la ‘morenita’.

María Rosario Cuevas Martínez, 62 años de edad y vecina de la colonia Miguel Hidalgo, indica que honrar a la virgen es una tradición que persiste y prevalecerá en su familia por el resto de sus generaciones, ya que asegura que el amor por su ‘niña’ le fue inculcado por su madre. “Desde chica me inculcaron y cada 12 de diciembre le celebramos para agradecerle todas sus bendiciones”.

De ahí que, desde hace 30 años, la familia Botello Cuevas realiza su tradicional rosario, donde hasta hace un año se congregaba un gran número de personas; sin embargo, este año será diferente ante la actual contingencia por Covid-19. “Ayer sólo mi hija, mi esposo y yo le cantamos sus mañanitas y hoy es cuando le haremos un rosario con su cena para festejarla, pero sólo unos cuantos”.

‘Chayito’, como cariñosamente la conocen en la colonia, indicó que cada vez que pasa por una situación difícil se encomienda a la Virgen de Guadalupe. “Hemos pasado por situaciones muy tristes, como la pérdida de mi hijo y ella me ayudado a sobrepasar el duro momento”.

Asimismo, Cuevas Martínez relató que gracias a la intervención de la virgen, su nieta Briseiry ha vencido todo pronóstico. “Le tengo un gran fervor porque mi nieta desde que era una bebé ha tenido complicaciones en su salud debido a que le dan convulsiones epilépticas, pero hasta ahorita mi niña goza de una buena salud y es muy feliz, pues nunca me la ha desamparado”.

Por otro lado, Irma Cristina Urías Macías de 29 años relató que se considera una devota de ‘corazón’, pues asegura que: “ gracias a la virgen todos estamos vivos porque es madre de Jesús”, razón por la que se encomienda diariamente.

“Hace 5 meses aproximadamente, mi mamá contrajo el virus de Covid, y pensamos sería algo leve porque primero estaba bien, pero de repente se puso bastante grave. Yo sentía que la perdería y, sin pensarlo, oré y me hinqué para pedirle que me la curara y gracias a ella y mi Dios ella sanó”.

De ahí que su devoción aumento tanto para ella como para sus familiares. “Cada 12 de diciembre le ponemos flores y le rezamos en familia. Ya el 24 que celebramos el nacimiento de Jesús, repartimos tamales y chocolate a las personas que lo necesiten, pues es nuestra manera de celebrar su llegada al mundo”.

Pese a que, Urías Macías se ha tenido que enfrentar a situaciones un poco desfavorecedoras, asegura que cada que habla con la virgen, su día a día cambia para bien. “Como todos, he pasado por cosas que nos tumban, pero siempre que me acerco a ella siento que me manda señales que me indican que todo estará bien”.

Y es que la chispa y empeño de la joven la ha llevado a formar sus propias microempresas, mismas que le auguran un futuro prometedor en los negocios. “A ella le agradezco todo lo que soy ahora, pues hoy mi esperanza es más grande y como dicen la fe mueve montañas”.