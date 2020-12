Sistema de cómputo de la Comisión Estatal del Agua es afectado

Guaymas, Sonora.- La Comisión Estatal del Agua (CEA) Unidad– Guaymas presentó un problema en su sistema de cómputo desde el viernes, lo que ocasionó que no se pudieran realizar operaciones de cobranza, pagos, nóminas entre otros servicios.

Ante la situación, personal de la CEA indicó que se encuentra en labores de indagación con la Policía Cibernética, pues de agravarse y si no se pueden recuperar datos, cerca de 33 mil usuarios tendrían ‘borrón y cuenta nueva’ al desaparecer los adeudos pendientes.

Iván Cruz Barriente, administrador regional de CEA sostuvo que las fallas en el sistema de informática no afectan el servicio de agua potable, ni la atención en los módulos de pago. La dependencia estatal en el Puerto denunció que tiene problemas con el servidor y todos los equipos de cómputo están sin poder tener acceso al personal, logrando una probable intrusión de virus o problemas técnicos, cosa que no se ha definido.

Tal acontecimiento, provocó que en las oficinas de Guaymas no se pudieran realizar cobros, ni pagos, ni manejo de nómina hasta que se restablezca el sistema operativo. Rodolfo Jerónimo Santoscoy, especialista en sistemas operativos dijo que el hackeo constituye un delito y más cuando se pretende cobrar una extorsión para recuperar lo que fue sustraído de la empresa.

“Se debe hacer uso de respaldos para recuperar información y a ‘rezar’ porque tengan la información de los contribuyentes encriptada, sobre todo si tienen información sensible como números de teléfono, domicilio, tarjeta, entre otros datos” detalló. Sostuvo que existe la posibilidad de que la información pueda, en los próximos días , andar ‘rodando’ en el ciberespacio y entonces sí puede ser algo más riesgoso.

Nancy Orona, guaymense y usuaria de CEA dijo: “queridos hackers, valen mil nunca cambien, ahora hagan reset CFE y el buró de crédito si son tan amables”. Francisco Mendoza, usuario del sector Centro dijo “con razón ayer fui a pagar el agua y me dijeron que no había sistema, pero que pagará y luego esa cantidad se iba a meter al sistema.

Lógico no confíe en los del CEA y no pagué”. José González, vecino del centinela expuso “qué casualidad, justo cuando están en banca rota, más bien este es un auto-ciberataque de la propia CEA y no una extorsión”. Trasciende el hecho de que técnicos de la Unidad Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ofrecieron asesoría técnica para intentar recuperar operaciones, lo que no había sido posible. Además, un grupo especializado en sistemas de la Ciudad de México llegaría este fin de semana.