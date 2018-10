Daniel Moreno es un maestro en el Puerto que vive de la música

Guaymas, Sonora.- A la edad de 5 años Daniel Moreno Blanco descubrió sus dotes artísticos ya que siempre vivió rodeado de personas del mismo, además que aprendió a tocar instrumentos como la guitarra.

ESTUDIOS

La adquisición de conocimiento es infinita y nunca se deja de aprender algo que realmente para algunas personas es su pasión, como menciona Daniel Moreno, pues diversas etapas de su vida la ha dedicado al estudio por diversas instituciones especializadas en la materia.

En un principio quería estudiar Ciencias de la Comunicación, porque me gustaba todo lo relacionado con anuncios de publicidad, pues me parecía interesante y resulta que no quedé en la universidad; después entré a la carrera de Administración de Producción de la Radio y la Televisión que era algo similar, pero al tiempo me di cuenta que no era lo mío”.