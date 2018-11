El viaje donde está en juego la supervivencia de una familia hondureña

Guaymas, Sonora.- Desde hace 5 días Wilberth y Esther llegaron a territorio mexicano, tiempo que han sufrido diferentes situaciones de desaliento, sin embargo se mantienen con el mismo objetivo desde que decidieron emprender su travesía.

Ambos son del Departamento de Yoro, Honduras; y su meta es viajar hasta Tijuana para buscar trabajo.

EN EL PUERTO

La ciudadanía de Guaymas se solidarizan con las personas que vienen de paso, situación que se refleja con donación de comida a la familia, sin embargo esperan juntar un poco de dinero para seguir su trayecto en unos días más hacia la ciudad fronteriza.

La gente de aquí es muy amable, pero también hay quienes nos ofenden e insultan, en especial los adultos son quienes nos dicen cosas y en ocasiones me han hecho llorar porque me da impotencia no poder decir nada”, comenta la mujer con su hija en los brazos.