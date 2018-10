Juan Manuel es un intérprete que utiliza su voz como instrumento

Guymas, Sonora. El guaymense a sus 26 años tiene una carrera profesional dentro de la música, pues desde pequeño tomó el gusto por las diferentes vertientes del arte que heredó gracias a que su familia tiene afición por las notas.

ESTUDIOS

La elección de una carrera universitaria es una de las decisiones más importantes en la vida, y para Juan Manuel también lo fue, tenía diferentes opciones, no era una tarea fácil, por lo que al salir de Preparatoria decidió estudiar la carrera de Diseño Gráfico.

Actualmente está por concluir la Licenciatura en Arquitectura, pues crear es algo muy presente en la vida de Juan Manuel.

Trato de no despegarme del arte, porque todo tiene un punto de encuentro, tanto la arquitectura, las creaciones como el diseño gráfico y esto que hago con la música es algo que siempre me va a encantar pues me sigue a donde vaya o en el medio donde me desenvuelva en la vida”.