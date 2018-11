La caravana migrante le saca la vuelta al Puerto de Guaymas

Guaymas, Sonora.- Sin autoridades del Ayuntamiento de Guaymas para tenderles la mano en su destino a los Estados Unidos, pasó un contingente con alrededor de 350 centroamericanos, en su mayoría hondureños, quienes hicieron escala por unos minutos en El Valiente.

DESCANSAN

El grupo reducido, en comparación con el total, salió desde el viernes de la Ciudad de México y tienen como destino Nogales, Sonora y otros autobuses se dirigirán a Tijuana, Baja California, para intentar cruzar a los Estados Unidos.

YO ME QUEDO EN HERMOSILLO

Para el joven de 19 años, de nombre José, su mira está puesta en la capital sonorense:

¿Cuánto me falta para llegar a Hermosillo?, yo hasta ahí me quedo, tengo familiares que me están esperando para trabajar. Yo no tengo pensado ir a Estados Unidos”, explica el hondureño.