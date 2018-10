Las historias encierran a la antigua Cárcel de Guaymas

Guaymas, Sonora.- Son 121 años de historia y hechos de tragedia que guardan las paredes de la prisión de la calle 15, y hoy en día se canalizan en múltiples energías que se concentran en las celdas del lugar.

LO QUE LA GENTE CUENTA

Aleida Bolaños Limón, quien es trabajadora del lugar, relata que a través de 12 años que tiene en el museo han ocurrido muchas situaciones ‘paranormales’, y que más personas son testigos de lo que pasa dentro del lugar. Cuenta que: “mientras realizaba la limpieza de unas oficinas, escuché ruidos pero no tomé importancia, hasta que de la misma energía que sentía no pude moverme porque cada vez se oían más fuerte, desde entonces evitó entrar a esas oficinas y eso que solo eran sonidos”.

Isidro Davis Murillo, quien se encarga de dar los recorridos por el museo, comenta que él tiene 16 años que ingresó como trabajador y desde su primer día presenció una energía, sin embargo los avistamientos a veces son más fuertes en determinado día u hora.

“Hace años estábamos sentados en el patio, eran más o menos como las 2 de la tarde y vimos pasar a una persona mayor que subió a una celda donde ya no hay acceso por las condiciones en las que se encuentra, cuando reaccionamos fui a buscarla para advertirla que se podía caer, pero cuando entré al piso no había nadie y no es mentira porque Aleida también la vio”.

EL INCENDIO

Una de las peores tragedias dentro del museo se registró el 7 de mayo de 1982 al suscitarse un incendio que ocasionó que 7 reos murieran incinerados dentro de las celdas, menciona Faustino Olmos, cronista de la ciudad. Sin embargo, todo el tiempo que se mantuvo abierta la prisión fue sujeta a diversos sucesos donde los es huéspedes prefieren no relatar pues no son experiencias positivas.