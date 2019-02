Ejecutan a tiros a cantante de narcocorridos en Guaymas

Guaymas, Sonora.- Francisco Javier Fourcade Romo, de 24 años de edad, cantante de "narcocorridos" fue localizado muerto en un canal ubicado frente a la Universidad Vizcaya de Guaymas, Sonora, horas después de que se registró un ataque armado de donde fue secuestrado.

Testigos de los hechos informaron que alrededor de las 18:20 horas de este lunes, se registró un ataque armado sobre el bulevar Luis Encinas y calle Oscar Ruiz Almeida donde murió un joven identificado como Diego ‘N’.

En un vehículo sedán color azul, viajaban tres hombres, de los cuales al parecer uno de ellos salió ileso; otro murió en el lugar y el cantante fue privado de su libertad por el grupo armado.

Dos horas después del ataque, el cuerpo de Francisco Javier Fourcade Romo fue encontrado en el lugar donde se perpetraron los hechos.

Apenas el 7 de enero pasado, el cantante publicó en su Facebook un agradecimiento a las personas que estuvieron pendientes de él, luego de que en un portal se publicó que lo "levantaron" y lo balearon.

"Todo está bien, ya no quiero más notas, tanto he trabajado y batallado y me he 'perriado' mucho para lograr lo poquito que he logrado en mi carrera musical, yo vengo de abajo a mi nadie me ha regalado nada, lo que he cosechado fue con mis propias manos, yo solito he salido adelante yo solito he hecho que mi música siga avanzando y gracias a mis esfuerzos y a la ayuda de mi gente hermosa que me apoya y escucha mi música!!! Yo no ocupo de narcos ni de mafias para que mi música haga ruido".