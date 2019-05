Sujeto sospechoso intercepta a mujeres en Guaymas: "Viene sola con niñas"

Guaymas, Sonora.- Alrededor de las 19:00 horas, una madre se llevó tremendo susto cuando estaba en la playa de Miramar en compañía de sus sobrinas pues un sujeto se les acercó sospechosamente.

La víctima identificada como Damaris reveló a Opinión Sonora que cuando abandonaban el lugar conocido como ‘El Veneno’ un hombre se les acercó y dijo:

Tras esto, Damaris subió de inmediato al auto en compañía de sus sobrinas, María de 3 años, Nohemí de 9, Alondra de 13 años y Yazmín de 15.

La joven llamó a su pareja y se retiró del sitio sana y salva, junto a sus sobrinas.

Buenas noche amigos, quiero compartir con ustedes la horrible experiencia que pasé hoy por la tarde, en la playa Miramar, eran cerca de las 19:00 horas, cuando estábamos saliendo al estacionamiento, cabe mencionar que iba sola con mis sobrinitas, cuando me percaté, que estaba un tipo muy cerca de mi carro hablando por celular, cuando me acerco, logró escuchar que este decía: ‘viene sola con las niñas’, y se me acercó pero yo me di prisa, y subí rápido a las niñas al carro”.