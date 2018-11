Una socorrista que se pone la camiseta en cada llamado de emergencia

Guaymas, Sonora.- La guaymense tiene 22 años que forma parte del grupo de socorristas y paramédicos de Cruz Roja Mexicana.

María Medina ingresó a la institución cuando tenía 23 años, decisión que tomó después de un accidente en su antiguo trabajo, mismo que fue pionera en el Puerto, pues en aquel tiempo formó parte de un grupo de mujeres que iniciaron en el plano laboral en una gasolinera, oficio que era exclusivo para hombres.

Cuando vi el trabajo que hacían los socorristas de Cruz Roja fue que me empezó esa ‘espinita’ y esas ganas de formar parte del equipo, y porque me ayudaron cuando tuve un accidente. Entré en 1989, pero oficialmente me cuentan mi antigüedad desde 1995, años más, años menos”.