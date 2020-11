Se busca que regresen recursos por concepto de multas de parquímetros

Hermosillo, Sonora.-El Patronato Pro-Obras del Centro de Hermosillo, busca que el Ayuntamiento le regrese los recursos económicos que se generan vía multas de tránsito mediante los parquímetros instalados en el primer cuadro de la ciudad, los cuales les pertenecen por la concesión que tienen en la operación de dichos aparatos de medición en el tiempo de estacionamiento.

Se tiene que esos recursos se dividen, donde un 70 por ciento se utilizan para que el fideicomiso los aplique en obras de mejora del centro, así como un 30 por ciento para gastos administrativos y mantenimiento de los parquímetros para su buen funcionamiento.

El Patronato tiene alrededor de 15 años de funcionamiento, donde se han efectuado algunas obras de mejora como drenaje, banquetas, alumbrado público y calles.

Miguel Ángel Figueroa Gallegos, presidente del Patronato, dijo que si tuvieran el recurso de las multas de tránsito, se tendría un mayor avance en la mejora del centro.

Dijo que la concesión de la operación de los parquímetros es por 10 años, el cual hace poco se acaba de renovar, donde al principio se recibían los recursos por las multas que se tenían en los parquímetros, alcanzaron los 2.5 millones de pesos.

Recordó que fue a mediados del trienio de Alejandro López Caballero, se renovó la concesión, pero sin justificación alguna esos recursos le fueron retenidos, y hasta la fecha no se los entregan.

Añadió que en estos momentos, han tenido pláticas con la actual administración, a quienes les han dado a conocer este tema, sin embargo no han tenido respuesta.

Reconoció que fue una situación que les afectó el no recibir esos recursos, ya que se trata de obras que se retrasaron en el centro, a sabiendas que la idea no es aplicar multas a los visitantes, por lo que no pierden la esperanza de recuperarlo.

Precisó que son tres agentes de tránsito los que se encargan de recorrer los parquímetros, sin embargo por la extensión de las calles, solo son unas 30 multas al día las cuales son pocas para la gran cantidad de carros que se estacionan en el primer cuadro, pero es de gran ayuda para ellos.

Estableció que los vehículos que pasan el tiempo de la hora en los parquímetros, con el afán de no aplicar la multa se les da un margen de 20 minutos, lo cual se traduce en la confianza de la comunidad de acudir al centro y en obras de mejora.