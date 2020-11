Representantes de bares y cantinas se manifiestan en contra de restricción de horarios

Hermosillo, Sonora.-Para manifestarse en contra de la restricción de horarios de operación para eventos sociales, integrantes de la Asociación de locales de eventos sociales de Hermosillo, se manifestaron en Palacio de Gobierno.

El presidente del organismo José Ramón Cota Montaño, señaló que la medida dictada por las autoridades, donde se limita la duración de los eventos a una hora y media o dos horas, dependiendo si es en espacio abierto cerrado, además de limitar el número de personas afecta al sector.

Por su parte, para expresar su rechazo a la aplicación de restricción de horarios para hacer frente al brote de Covid-19, empresarios, restauranteros, músicos y representantes de diversos gremios, se manifestaron en el Centro de Gobierno.

Cesar Duarte, representante de la Unión de Bares y Cantinas en Hermosillo, refirió que la restricción de horarios aplicada por la autoridad sanitaria, afecta a un sector que quedó muy afectado por el primer cierre de actividades que se extendió por más de seis meses.

La consigna es solicitar el no cierre a nuestros negocios, el no cierre a los ingresos de esas familias que pertenecer a este giro, venimos de los centros nocturnos, de los bares y cantinas, a final de cuentas de este giro dependemos muchas familias, no solamente los que trabajan en centros nocturnos,