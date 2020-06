Protección Civil y Conafor Sonora apoyarán a Bomberos para atender incendios

Hermosillo, Sonora.- En común acuerdo entre la Comisión Nacional Forestal y la Coordinación de Protección Civil del Estado, se determinó denominar interfaz-urbano-forestal, los siniestros que se registren en terrenos que se ubiquen dentro del casco urbano, a fin de ser atendidos de manera conjunta.

El encargado de despacho en la instancia estatal, Ricardo Vásquez Aguayo, explicó que ese tipo de siniestros se combaten de manera distinta, como normalmente lo hace el Departamento de Bomberos.

Para tomar algunas medidas preventivas, como fue en el Cerro del Bachoco está ya rodeado de viviendas y cada vez se van sumando más y ponen en riesgo a esa parte de sector y vamos a aplicar algunas medidas preventivas que Conafor propone, como construir algunas brechas”, dijo.

Vásquez Aguayo agregó que además de ello se contará con una brigada en Hermosillo, para combatir incendios de este tipo y estar bien preparados.

Dijo que Hermosillo, por no ser considerada zona de alto riesgo por incendios forestales, no cuenta a corta distancia con una brigada de la Comisión Nacional Forestal, por lo que en ese siniestro en particular, se tuvo que solicitar la ayuda de la Secretaría de la Defensa Nacional, para trabajar junto a los elementos de bomberos de esta ciudad.