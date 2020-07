Hermosillo: Aplicación UNE registra fallas al mostrar rutas del transporte

Hermosillo, Sonora.- Durante casi dos semanas se han registrado problemas en el funcionamiento de la aplicación móvil UNE-Sonora, para visibilizar la movilidad de las unidades de transporte en Hermosillo.

Alfonso López Villa, dirigente de Vigilantes del Transporte, explicó que en este periodo han sido múltiples los reportes hacia la organización por parte de los usuarios, señalando problemas para seguir el movimiento de las diferentes rutas, generando entre otras cosas acumulación de usuarios en las paradas con los riesgos que este conlleva ante el Covid-19.

Agregó que se tuvo una reunión de trabajo con las autoridades de transporte, quienes detallaron que el problema se derivó por fallas de mantenimiento, las cuales esperan queden resueltas en los próximos días.

No aparecían los camiones, no aparecía la aplicación, y la recomendación que nosotros siempre hemos hecho es que se use la aplicación para evitar aglomeraciones en las paradas, que te arrimes a las paradas cuando ya vaya venir el camión, el que no esté trabajando la aplicación, pues no ayuda en nada", expresó López Villa.