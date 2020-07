Hermosillo: Van más de 700 multas por no portar salvoconducto luego de las seis de la tarde

Hermosillo, Sonora.- A dos semanas de la implementación de las medidas de restricción para actividades no esenciales después de las 6:00 horas, la movilidad de los ciudadanos se ha mantenido en menos del 50 por ciento, y hasta el momento suman más de 700 multas por violar esta medida, así lo confirmó el jefe de Tránsito Hermosillo, Jesús Alfonso Durón Montaño.

Son sanciones aplicadas de manera electrónica y ya registradas en tesorería, explicó.

Detalló que no se han registrado detenciones, sin embargo dijo, hay personas que no presentan salvoconducto y por cuestiones de emergencia tienen que salir, en esos casos comentó se escucha al ciudadano y dependiendo la situación se justifica que no presente el salvoconducto.

Pero si hacemos la recomendación a los ciudadanos de que se procure organizar dentro del horario establecido, en caso de emergencia pues es distinto”, indicó.

En tanto el comandante Durón Montaño, precisó que ha ido en aumento los casos positivos de Covid-19 en elementos policíacos, mismos a lo que se les ha estado dando seguimiento y atención oportuna para evitar más contagios.