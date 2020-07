AMLO vendría en el mes de agosto al estado de Sonora en su novena visita

Hermosillo, Sonora.-Será en agosto cuando, el presidente de México; Andrés Manuel López Obrador, realice la novena visita al Estado, donde tiene contemplado visitar la región de Cajeme.

Jorge Taddei Bringas, representante del gobierno federal en la entidad, adelantó que llegará a principios de agosto, sin embargo todavía no se tiene el itinerario oficial, que pudiera ser con cambios en el esquema de la visita presidencial, de acuerdo a los protocolos de higiene.

Como no va tener contacto con la gente, no saluda, no recibe documentos de la gente, estamos con la instrucción de permanecer algunos de los días anteriores en el lugar en donde va ser la reunión, para recibir las demandas, peticiones, requerimientos”, expresó.